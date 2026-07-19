Spaanse fans schreeuwen hetzelfde bij iedere beslissing die Argentinië meekrijgt

Fans van Spanje zijn niet blij met het optreden van scheidsrechter Slavko Vincic in de WK-finale tegen Argentinië. In het MetLife Stadium zijn spreekkoren te horen na ieder moment waarop Vincic in de ogen van de Spaanse fans te coulant optreedt richting Argentinië.

Vincic laat veel passeren in de finale. Kijkers waren verrast toen Alexis Mac Allister vroeg in de wedstrijd ontsnapte aan een gele kaart, maar daar bleef het niet bij.

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Elke keer als de Spaanse fans in het MetLife Stadium vonden dat Vincic zich harder moest opstellen richting Argentinië, scandeerden ze: 'Infantino puta'. Daarmee werd verwezen naar FIFA-scheidsrechter Gianni Infantino, en werd indirect beweerd dat hij invloed zou uitoefenen op het optreden van de arbitrage.

Vincic heeft het druk in WK-finale

Scheidsrechter Vincic stond tijdens de WK-finale voortdurend in het middelpunt van de belangstelling. Vooral vanuit Spaanse hoek klonk veel frustratie over de manier waarop de Sloveen de wedstrijd leidde. Al vroeg in de wedstrijd ontstond irritatie toen Pedro Porro onderuit werd gehaald door Alexis Mac Allister zonder dat daar een vrije trap op volgde. Enkele minuten later bleef ook een stevige charge van Mac Allister op Dani Olmo zonder gele kaart, terwijl de Spaanse bank juist wel op een waarschuwing rekende.

In de rest van de eerste helft hield Vinčić vast aan zijn soepele lijn. Dani Olmo kreeg een vrije trap tegen nadat Enzo Fernández na minimaal contact naar de grond ging, terwijl Argentinië pas in de veertigste minuut de eerste gele kaart van de wedstrijd incasseerde. Lisandro Martínez werd bestraft nadat hij Álex Baena hard van achteren neerhaalde, waarbij Enzo Fernández de Spanjaard vervolgens ook nog een tik gaf terwijl hij op de grond lag.

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De meeste discussie ontstond direct na rust. Invaller Leandro Paredes werkte Rodri buiten het duel om tegen de grond. Vinčić floot wel voor een overtreding, maar liet een gele kaart aanvankelijk achterwege. Pas nadat meerdere Spaanse spelers verhaal kwamen halen en een opstootje ontstond waarbij Paredes ook Dani Olmo omver duwde, besloot de arbiter de Argentijn alsnog op de bon te slingeren. Ook later in de tweede helft bleef Paredes opvallen met stevige overtredingen. Zo haalde hij Pedro Porro van achteren neer, maar opnieuw bleef een tweede gele kaart uit.

De kritiek op Vincic bereikte een hoogtepunt halverwege de tweede helft. Eerst werd Álex Baena hard geraakt door Nahuel Molina, waarna de scheidsrechter voordeel gaf. Enkele seconden later werd Pedri op de rand van het strafschopgebied stevig aangepakt door Cristian Romero, zonder dat het spel alsnog werd stilgelegd of een overtreding werd bestraft. Die dubbele beslissing leidde tot zichtbaar onbegrip bij de Spaanse spelers en zorgde opnieuw voor luid protest vanaf de Spaanse kant.

Ook bij vermeende schwalbes ontstond discussie. Gonzalo Montiel ging in de tweede helft gemakkelijk naar de grond in een poging een vrije trap te versieren, maar Vincic trapte daar niet in. Opvallend genoeg volgde ook daarvoor geen gele kaart wegens een schwalbe, terwijl daar volgens veel Spaanse supporters wel aanleiding voor was. In de blessuretijd leek Ferran Torres te worden vastgehouden door Nicolás Otamendi, maar de Argentijn kreeg de vrije trap mee.

Toch kregen de Spaanse fans in de derde minuut van de blessuretijd wel wat ze wilden. Fernández ging hard door op Pau Cubarsí en kreeg daarvoor zijn tweede gele kaart. Hij moest het veld zodoende verlaten. Paredes kwam vlak voor de start van de verlenging ook nog goed weg, toen een tik aan Torres niet leidde tot zijn tweede gele kaart.

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