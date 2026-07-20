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Engels voetbalicoon Kevin Keegan (75) overleden aan kanker

20 juli 2026, 16:42
Kevin Keegan overleden
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Kevin Keegan is overleden aan de gevolgen van kanker, zo meldt zijn familie maandag. De voormalig voetballer en bondscoach van het Engelse nationale team is 75 jaar oud geworden.

In januari werd bekend dat bij Keegan kanker in stadium vier was vastgesteld. Aan de gevolgen van die ziekte is de Engelse voetballegende maandag overleden. “Met groot verdriet delen wij mee dat Kevin Keegan op 75-jarige leeftijd is overleden. De voormalige Engelse speler en bondscoach vocht tegen kanker en werd in zijn laatste momenten omringd door zijn vrouw en dochters”, schrijft zijn familie.

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“Kevin, tweevoudig winnaar van de Ballon d'Or, was een geliefde echtgenoot, vader en grootvader. De familie wil Kevins fantastische medische team bedanken voor al hun steun. Dit is een enorm moeilijke tijd en ze vragen om rust en privacy.”

Keegan, die lang voor de geboorte van Kevin De Bruyne al de bijnaam 'King Kev' droeg, speelde tijdens zijn hoogtijdagen voor Liverpool en Hamburger SV. Met The Reds won hij in 1977 de Europa Cup 1, drie landstitels, twee keer de UEFA Cup en een FA Cup. In 1978 en 1979 won hij als speler van HSV de Ballon d'Or. Tussen 1972 en 1982 kwam hij 63 keer uit voor het Engelse nationale elftal.

Na zijn actieve loopbaan, die hij in 1985 beëindigde, ging Keegan aan de slag als trainer. Verdeeld over twee periodes had hij Newcastle United onder zijn hoede. Daarnaast was hij tussen februari 1999 en oktober 2000 bondscoach van Engeland, waarmee hij op het EK van 2000 strandde in de groepsfase. Ook werkte hij bij Fulham en Manchester City.

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