Engels voetbalicoon Kevin Keegan (74) heeft kanker

Kevin Keegan
Foto: © Imago
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
7 januari 2026, 19:55

Bij Engels voetbalicoon Kevin Keegan (74) is recent kanker vastgesteld, zo maakt zijn familie bekend in een verklaring. Onder meer zijn vroegere werkgever Liverpool reageert op het nieuws.

Keegan, die voor de geboorte van Kevin De Bruyne al de bijnaam King Kev kreeg, speelde in zijn hoogtijdagen bij Liverpool en Hamburger SV. Met The Reds won hij in 1977 de Europa Cup 1, alsmede drie landstitels, tweemaal de UEFA Cup en een FA Cup. In 1978 én 1979 won hij als speler van HSV de Ballon d'Or. Tussen 1972 en 1982 speelde hij in totaal 63 interlands voor Engeland.

Na zijn actieve loopbaan, die hij in 1985 beëindigde, werd Keegan trainer. Verdeeld over twee periodes had hij Newcastle United onder zijn hoede, daarnaast was hij tussen februari 1999 en oktober 2000 bondscoach van zijn land, waarmee hij op het EK van 2000 strandde in de groepsfase. Ook werkte hij twee jaar voor Fulham en was hij vier jaar manager van Manchester City.

Artikel gaat verder onder video

De familie van Keegan maakt woensdag bekend dat bij de oud-voetballer de diagnose kanker is gesteld. "Kevin is recent opgenomen in het ziekenhuis naar aanleiding van aanhoudende buikklachten. Uit onderzoek is gebleken dat Kevin kanker heeft, waarvoor hij een behandeling ondergaat", citeert de BBC uit het statement. Keegan bedankt voorts het medisch personeel voor hun zorgen, zijn familie vraagt het publiek om hun privacy te respecteren.

Onder meer Liverpool reageert op het nieuws over Keegan. The Reds steken de oud-speler, zijn familie en vrienden een hart onder de riem in een bericht op de clubsite.

