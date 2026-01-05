zag een transfer naar Ajax wel degelijk zitten, zo weet Mike Verweij te vertellen in Kick-off van De Telegraaf. Volgens de oud-Feyenoorder was er nog geen sprake van contact tussen hem en Ajax, maar dat wordt door de volger van de Amsterdamse club volledig ontkracht.

Hartman was de afgelopen dagen veelbesproken in de media. Nadat Fabrizio Romano als eerste meldde dat Ajax interesse had, begonnen de geruchten te lopen. Onder meer De Telegraaf suggereerde dat de oud-Feyenoorder zelf wel oren had naar een huurdeal. Hartman rekende middels een statement op Instagram af met de geruchten.

In dat statement schreef Hartman het volgende: “Kort geleden kreeg ik te horen dat Ajax interesse had om mij te huren en dat ze zich ook bij Burnley hadden gemeld. Burnley wilde mij niet verhuren, en hier kwam dit verhaal (zonder dat ik ooit nog iets erover had gehoord, laat staan zelfs contact met Ajax zou hebben gehad) tot een einde.”

Verweij ontkracht statement Hartman

Volgens Telegraaf-journalist Verweij was er absoluut wel sprake van contact tussen beide partijen. Zo zou Ajax Hartman op de man af hebben gevraagd of hij zeker wist of hij een overstap naar Amsterdam zag zitten.

“Bij Ajax leefde door die transfer ook de vraag: ‘Moet Hartman dit zelf wel willen?’", zo stelt Verweij. "Ajax zag het wel zitten. Ze vonden hem een type dat Ajax verder kon brengen. Ze zijn op zoek naar een linksback en hij is een potentiële international. Er werd duidelijk aangegeven dat hij naar Ajax wilde. Toen zijn ze gaan praten en plots werd de stekker eruit getrokken.”

Waarom de stekker uit de onderhandelingen werd getrokken, is voor de journalist niet duidelijk. Verweij laat echter duidelijk blijken dat het statement van Hartman niet helemaal klopt: “Hartman is echt bij Ajax aangeboden. Ik heb het na de verklaring van Hartman nog een keer gecheckt bij Ajax. Hij wilde echt naar Ajax”, besluit hij.