Quilindschy Hartman zag een transfer naar Ajax wel degelijk zitten, zo weet Mike Verweij te vertellen in Kick-off van De Telegraaf. Volgens de oud-Feyenoorder was er nog geen sprake van contact tussen hem en Ajax, maar dat wordt door de volger van de Amsterdamse club volledig ontkracht.
Hartman was de afgelopen dagen veelbesproken in de media. Nadat Fabrizio Romano als eerste meldde dat Ajax interesse had, begonnen de geruchten te lopen. Onder meer De Telegraaf suggereerde dat de oud-Feyenoorder zelf wel oren had naar een huurdeal. Hartman rekende middels een statement op Instagram af met de geruchten.
In dat statement schreef Hartman het volgende: “Kort geleden kreeg ik te horen dat Ajax interesse had om mij te huren en dat ze zich ook bij Burnley hadden gemeld. Burnley wilde mij niet verhuren, en hier kwam dit verhaal (zonder dat ik ooit nog iets erover had gehoord, laat staan zelfs contact met Ajax zou hebben gehad) tot een einde.”
Volgens Telegraaf-journalist Verweij was er absoluut wel sprake van contact tussen beide partijen. Zo zou Ajax Hartman op de man af hebben gevraagd of hij zeker wist of hij een overstap naar Amsterdam zag zitten.
“Bij Ajax leefde door die transfer ook de vraag: ‘Moet Hartman dit zelf wel willen?’", zo stelt Verweij. "Ajax zag het wel zitten. Ze vonden hem een type dat Ajax verder kon brengen. Ze zijn op zoek naar een linksback en hij is een potentiële international. Er werd duidelijk aangegeven dat hij naar Ajax wilde. Toen zijn ze gaan praten en plots werd de stekker eruit getrokken.”
Waarom de stekker uit de onderhandelingen werd getrokken, is voor de journalist niet duidelijk. Verweij laat echter duidelijk blijken dat het statement van Hartman niet helemaal klopt: “Hartman is echt bij Ajax aangeboden. Ik heb het na de verklaring van Hartman nog een keer gecheckt bij Ajax. Hij wilde echt naar Ajax”, besluit hij.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Natuurlijk wou die komen, maar zijn DM zat vol met bedreigingen.
@Kramer hij is aangeboden, maar heeft geen zaakwaarnemer. Ik zie Ajax als een geweldige stap voor zijn carrière op dit moment want het is een goede club waarbij hij een grote kans heeft op speeltijd. Hij is zelf altijd erg afstandig geweest richting Ajax, daarom twijfel ik dan wel wie hem daar aan zou bieden
Ja natuurlijk weet Verweij het beter dan de speler. Vooral omdat er ook geen zaakwaarnemer bij betrokken is. Dat hij wil spelen met het oog op Oranje is logisch, hij is beter dan de concurrentie en Ajax is een prima club om je in de kijker te spelen, toch vraag ik mij oprecht af of hij dit zelf zou willen.
Hartman heeft dus gekozen voor zijn veiligheid (en die van zijn gezin?). Dit kan ik begrijpen, maar hij had dan gewoon zijn mond moeten houden. Nu komt hij over als leugenaar en is het dus zeker dat criminelen de baas zijn. Erg, heel erg
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Natuurlijk wou die komen, maar zijn DM zat vol met bedreigingen.
@Kramer hij is aangeboden, maar heeft geen zaakwaarnemer. Ik zie Ajax als een geweldige stap voor zijn carrière op dit moment want het is een goede club waarbij hij een grote kans heeft op speeltijd. Hij is zelf altijd erg afstandig geweest richting Ajax, daarom twijfel ik dan wel wie hem daar aan zou bieden
Ja natuurlijk weet Verweij het beter dan de speler. Vooral omdat er ook geen zaakwaarnemer bij betrokken is. Dat hij wil spelen met het oog op Oranje is logisch, hij is beter dan de concurrentie en Ajax is een prima club om je in de kijker te spelen, toch vraag ik mij oprecht af of hij dit zelf zou willen.
Hartman heeft dus gekozen voor zijn veiligheid (en die van zijn gezin?). Dit kan ik begrijpen, maar hij had dan gewoon zijn mond moeten houden. Nu komt hij over als leugenaar en is het dus zeker dat criminelen de baas zijn. Erg, heel erg