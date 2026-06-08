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Razendsnel duidelijkheid over schorsing Guus Til

8 juni 2026, 23:46
Guus Til, Mark Flekken, Noa Lang, Kees Smit, Luciano Valente en Quinten Timber bij Oranje
Foto: © KNVB
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Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

De rode kaart voor Guus Til in het vriendschappelijke duel met Oezbekistan (2-1 winst) blijft zonder gevolgen voor het WK, zo meldt ESPN. De middenvelder van PSV is dus gewoon van de partij als Oranje het opneemt tegen Japan.

Het Nederlands elftal speelde maandag een moeizame wedstrijd in New York tegen Oezbekistan. Na een bizarre slotfase met een rode kaart en een strafschop diep in blessuretijd eindigde het duel in een 2-1 overwinning voor de mannen van Ronald Koeman. Direct na de wedstrijd bestond er volop onzekerheid over Til, die vlak voor tijd met een rode kaart van het veld werd gestuurd.

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Nadat de middenvelder twee keer hands had gemaakt als achterste speler, besloot Alyssa Pennington na ingrijpen van de VAR om een rode kaart uit te delen. Meteen ontstonden er zorgen over de inzetbaarheid van Til in de openingswedstrijd van het WK tegen Japan, aanstaande zondag. De FIFA kan namelijk besluiten om een schorsing van een rode kaart in een vriendschappelijk duel ook op de eindronde te laten gelden.

Dat is in deze situatie allerminst zeker, zo stellen Jan Joost van Gangelen en Hans Kraay junior bij ESPN. “Het schijnt zo te zijn dat je een brute overtreding gemaakt moet hebben”, begint Kraay, wat zijn tafelgenoot beaamt. “Bij ernstige overtredingen wordt je met een rode kaart geschorst voor de eerste wedstrijd”, aldus Van Gangelen. Even later meldt ESPN op social media dat Til geen schorsing heeft opgelopen en dus inzetbaar is voor het duel met Japan.

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infielder
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

infielder
329 Reacties
1.166 Dagen lid
1.355 Likes
infielder
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Had beter wel geschorst kunnen zijn toch

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Nederland - Japan

22:00
Wordt gespeeld op 14 jun. 2026
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Guus Til

Guus Til
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 28 jaar (22 dec. 1997)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
29
14
2024/2025
PSV
32
10
2023/2024
PSV
30
10
2022/2023
PSV
30
9

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Zweden
0
0
0
4
Tunesië
0
0
0

Complete Stand

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