De rode kaart voor Guus Til in het vriendschappelijke duel met Oezbekistan (2-1 winst) blijft zonder gevolgen voor het WK, zo meldt ESPN. De middenvelder van PSV is dus gewoon van de partij als Oranje het opneemt tegen Japan.
Het Nederlands elftal speelde maandag een moeizame wedstrijd in New York tegen Oezbekistan. Na een bizarre slotfase met een rode kaart en een strafschop diep in blessuretijd eindigde het duel in een 2-1 overwinning voor de mannen van Ronald Koeman. Direct na de wedstrijd bestond er volop onzekerheid over Til, die vlak voor tijd met een rode kaart van het veld werd gestuurd.
Nadat de middenvelder twee keer hands had gemaakt als achterste speler, besloot Alyssa Pennington na ingrijpen van de VAR om een rode kaart uit te delen. Meteen ontstonden er zorgen over de inzetbaarheid van Til in de openingswedstrijd van het WK tegen Japan, aanstaande zondag. De FIFA kan namelijk besluiten om een schorsing van een rode kaart in een vriendschappelijk duel ook op de eindronde te laten gelden.
Dat is in deze situatie allerminst zeker, zo stellen Jan Joost van Gangelen en Hans Kraay junior bij ESPN. “Het schijnt zo te zijn dat je een brute overtreding gemaakt moet hebben”, begint Kraay, wat zijn tafelgenoot beaamt. “Bij ernstige overtredingen wordt je met een rode kaart geschorst voor de eerste wedstrijd”, aldus Van Gangelen. Even later meldt ESPN op social media dat Til geen schorsing heeft opgelopen en dus inzetbaar is voor het duel met Japan.
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.