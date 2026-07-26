Dick Lukkien is woest en wil nooit meer tegen ploegen uit Griekenland spelen

Dick Lukkien wil dat FC Groningen in toekomstige voorbereidingen geen oefenwedstrijden meer speelt tegen Griekse clubs. De trainer is na het doelpuntloze gelijkspel tegen Volos NFC kritisch over het onsportieve gedrag van de tegenstander.
De wedstrijd in Veendam eindigde zaterdag zoals die begon: 0-0. Voetballend viel er weinig te genieten, maar met name voor rust liepen de irritaties hoog op. Tyrique Mercera kreeg een klap te verwerken, terwijl Hamza Mendyl na ruim een half uur natrapte richting Jorg Schreuders.
Voor Lukkien was de maat daarmee vol. Een week eerder was het tijdens de met 2-1 verloren oefenwedstrijd tegen AEK Athene eveneens uit de hand gelopen.
“Als je uit Griekenland komt als voetbalploeg dan doe je blijkbaar gekke dingen en maak je hele gekke overtredingen”, meent de Veendammer. “De vraag is dan of je dat moet accepteren. En ik vind van niet, dus als het aan mij ligt spelen we niet meer tegen Griekse ploegen.”
Ook over het spel van zijn eigen ploeg was Lukkien kritisch. FC Groningen had moeite om kansen te creëren tegen het compact verdedigende Volos.
“De wedstrijd stond niet bol van de hoogtepunten”, zei Lukkien na afloop. “Volos verdedigde heel gegroepeerd. Het tempo was te laag en we hebben amper iets bij elkaar gespeeld. Maar ik vind dat wij beter kunnen.”
Thom van Bergen kreeg zowel voor als na rust een mogelijkheid met het hoofd, maar slaagde er niet in om de Griekse doelman te passeren. FC Groningen sluit de voorbereiding volgende week af met een oefenwedstrijd tegen Real Valladolid in Euroborg.
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Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.