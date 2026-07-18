Bizarre beelden: krankzinnige rode kaart bij oefenduel (!) FC Groningen - AEK

FC Groningen heeft zaterdagmiddag een oefennederlaag geleden tegen het Griekse AEK Athene: 1-2. De wedstrijd werd ontsierd door een rode kaart voor , die Groningen-speler op schandalige wijze onderuit schoffelde.

Na 55 minuten voetbal in Wenum-Wiesel veerde het publiek op. Niet vanwege een doelpunt of een fraaie actie, maar door een schandalige charge van AEK-verdediger Relvas. Ter hoogte van de middenlijn kwam de Portugese linksback met gestrekt been invliegen op Hernes, die vervolgens aangeslagen op de grasmat bleef liggen.

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Scheidsrechter Clay Ruperti kon niets anders doen dan de rode kaart trekken. Via Oskar Zawada kwamen de Groningers vervolgens op voorsprong. De ploeg van Dick Lukkien kon die voorsprong echter niet vasthouden, want de Griekse topclub kwam – ondanks een man minder – in het laatste kwartier langszij. Tot overmaat van ramp maakte AEK ook nog de 1-2.

Niet de eerste keer

Opvallend genoeg is het niet de eerste keer dat AEK in het nieuws komt vanwege het fysieke spel. Eerder deze voorbereiding trof de ploeg Vitesse. In dat duel moest Xiamaro Thenu de strijd staken nadat hij hard onderuit werd gehaald door een speler van de Griekse club.