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'FC Groningen slaat dubbelslag: Janse én Clement op weg naar de Euroborg'

22 juni 2026, 07:25   Bijgewerkt: 07:55
Mo Allach FC Groningen
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

FC Groningen staat op het punt om de tweede én derde zomeraanwinst binnen te hengelen. Transferjournalist Mounir Boualin (SoccerNews) weet te melden dat De Trots van het Noorden 'op hoofdlijnen mondeling akkoord is' met zowel Rijk Janse (N.E.C.) als Pelle Clement (Sparta Rotterdam).

Zondagochtend werd al duidelijk dat FC Groningen ook volgend seizoen lijkt te kunnen beschikken over Tygo Land. De talentvolle middenvelder werd afgelopen seizoen al gehuurd van PSV, trainer Dick Lukkien liet eerder al weten dat hij de samenwerking graag zou continueren en ook Land zelf stond open voor een tweede seizoen.

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Naast het aanblijven van Land lijkt FC Groningen zich ook op korte termijn te gaan versterken met Janse en Clement. Doelman Janse (24) moet transfervrij overkomen van N.E.C., waar hij afgelopen seizoen derde keus was achter Gonzalo Crettaz en Jasper Cillessen. Het keepersbestand van FC Groningen kon wel een aanvulling gebruiken na het vertrek van Hidde Jurjus (contract niet verlengd) en Dirk Baron (FC Emmen). Janse is de oudere broer van Dies Janse, de verdediger die afgelopen seizoen door FC Groningen gehuurd werd van Ajax.

Clement (30) loopt net als Janse uit zijn contract, in zijn geval bij Sparta. Namens de Rotterdammers kwam de middenvelder afgelopen seizoenen tot 92 officiële optredens, waarin hij zes keer trefzeker was en zestien assists leverde. De bij Ajax opgeleide Clement speelde eerder voor Reading, PEC Zwolle en RKC Waalwijk. Opvallend genoeg vertrok hij bij al zijn eerdere clubs transfervrij.

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Rijk Janse

Rijk Janse
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 24 jaar (16 apr. 2002)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
1
0
2025/2026
NEC
0
0
2024/2025
NEC
0
0
2023/2024
NEC
0
0

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