Thom van Bergen kan FC Groningen verlaten voor stap hogerop in Eredivisie

Een fraaie transfer lonkt voor . Voetbal International meldt zondagavond dat de 22-jarige aanvaller aankomende zomer een stap hogerop kan maken in de Eredivisie.

Van Bergen is afkomstig uit de jeugdopleiding van FC Groningen en miste de afgelopen twee seizoenen geen enkele wedstrijd in de Eredivisie. In 68 competitiewedstrijden noteerde hij 14 doelpunten en 6 assists. Zijn beste voetbaljaargang kende de Nederlands jeugdinternational afgelopen seizoen, met 9 treffers en 5 assists.

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Van Bergen lijkt zich nu op te kunnen gaan maken voor een stap hogerop, want volgens Voetbal International is de spits op de radar van AZ verschenen. De Alkmaarders houden rekening met een zomers vertrek van Troy Parrott en hebben zich zelfs al officieel bij FC Groningen gemeld voor Van Bergen. Bij AZ zou hij de concurrentie moeten aangaan met onder anderen Mexx Meerdink.

Van Bergen vertegenwoordigt volgens Football Transfers een Estimated Transfer Value (ETV), oftewel transferwaarde, van tussen de 1,1 miljoen en 1,7 miljoen euro. Volgens Voetbal International moet hij ‘een handvol miljoenen kosten’. Zijn contract bij FC Groningen loopt nog door tot medio 2028.