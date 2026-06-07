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Thom van Bergen kan FC Groningen verlaten voor stap hogerop in Eredivisie

7 juni 2026, 22:59
Oskar Zawada viert de 2-1 bij FC Groningen - Ajax met Jorg Schreuders en Thom van Bergen
Foto: © Imago
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Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Een fraaie transfer lonkt voor Thom van Bergen. Voetbal International meldt zondagavond dat de 22-jarige aanvaller aankomende zomer een stap hogerop kan maken in de Eredivisie.

Van Bergen is afkomstig uit de jeugdopleiding van FC Groningen en miste de afgelopen twee seizoenen geen enkele wedstrijd in de Eredivisie. In 68 competitiewedstrijden noteerde hij 14 doelpunten en 6 assists. Zijn beste voetbaljaargang kende de Nederlands jeugdinternational afgelopen seizoen, met 9 treffers en 5 assists.

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Van Bergen lijkt zich nu op te kunnen gaan maken voor een stap hogerop, want volgens Voetbal International is de spits op de radar van AZ verschenen. De Alkmaarders houden rekening met een zomers vertrek van Troy Parrott en hebben zich zelfs al officieel bij FC Groningen gemeld voor Van Bergen. Bij AZ zou hij de concurrentie moeten aangaan met onder anderen Mexx Meerdink.

Van Bergen vertegenwoordigt volgens Football Transfers een Estimated Transfer Value (ETV), oftewel transferwaarde, van tussen de 1,1 miljoen en 1,7 miljoen euro. Volgens Voetbal International moet hij ‘een handvol miljoenen kosten’. Zijn contract bij FC Groningen loopt nog door tot medio 2028.

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Thom van Bergen

Thom van Bergen
FC Groningen
Team: Groningen
Leeftijd: 22 jaar (6 jan. 2004)
Positie: A (L, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Groningen
35
9
2024/2025
Groningen
34
5
2023/2024
Groningen
36
9
2022/2023
Groningen
12
0

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