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‘Ajax concurreert met Champions League-clubs om transfer van Nair Tiknizyan’

7 juni 2026, 17:14
Nair Tiknizyan
Foto: © Imago
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Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Nair Tiknizyan staat volgens Russische media in de belangstelling van Ajax. De dertigvoudig international van Armenië zou een kandidaat zijn om de linksbackpositie bij de Amsterdamse club te komen versterken.

Ajax is met het oog op komend seizoen op zoek naar een nieuwe linksback. De Amsterdammers hebben inmiddels transfervrij afscheid genomen van Takehiro Tomiyasu, terwijl ook Oleksandr Zinchenko waarschijnlijk niet terugkeert in de Johan Cruijff ArenA. Daardoor is Owen Wijndal op dit moment de enige linksback in de selectie van nieuwbakken hoofdtrainer Míchel.

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Tiknizyan is volgens RB Sport een van de kandidaten om de linksbackpositie bij Ajax te komen versterken. De 27-jarige verdediger staat momenteel in Servië onder contract bij Rode Ster Belgrado. Hij speelde eerder in Rusland bij Lokomotiv Moskou, CSKA Moskou Avangard Koersk.

Tiknizyan vertegenwoordigt volgens Football Transfers een Estimated Transfer Value (ETV), oftewel transferwaarde, van ongeveer 3,7 miljoen euro. De vleugelverdediger ligt goed in de markt: hij staat naar verluidt ook in de belangstelling van onder andere Olympiakos Piraeus, RC Lens en Como worden.

Lens en Como lijken op het eerste oog betere papieren dan Ajax te hebben: beide clubs eindigden afgelopen seizoen in de top vier in respectievelijk de Ligue 1 en Serie A en zijn daardoor volgend seizoen actief in de Champions League.

Nair Tiknizyan zou een goede aanwinst zijn voor Ajax

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Nair Tiknizyan

Nair Tiknizyan
Rode Ster Belgrado
Team: Crvena zvezda
Leeftijd: 27 jaar (12 mei 1999)
Positie: V, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Crvena zvezda
26
0
2024/2025
Lokomotiv M
23
2
2023/2024
Lokomotiv M
22
6
2022/2023
Lokomotiv M
29
4

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