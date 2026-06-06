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Ajax dankt Míchel en is enorm dicht bij komst Dani Ceballos

6 juni 2026, 21:40
Dani Ceballos van Real Madrid met Ajax-td Jordi Cruijff en de Johan Cruijff ArenA
Foto: © Imago / Realtimes
2 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Ajax is dicht bij de komst van Dani Ceballos. De 29-jarige middenvelder van Real Madrid leek aanvankelijk te twijfelen over een overstap naar Amsterdam, maar is inmiddels overtuigd door de kersverse hoofdtrainer Míchel, dat meldt Diario AS.

Ceballos beschikt in Madrid nog over een doorlopend contract tot medio 2027. Zijn positie bij de club was echter onhoudbaar geworden na een aanvaring met interim-coach Álvaro Arbeloa, die hem vervolgens buiten de selectie liet. Hoewel er in eerste instantie werd gesproken over een transfersom van zes miljoen euro, melden Spaanse media inmiddels dat de deal richting de tien miljoen euro gaat. 

Míchel trekt Ceballos over de streep voor overstap naar Amsterdam

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De officiële presentatie van Míchel vond eerder deze week plaats, waarna de voormalige coach van Girona direct een belangrijke rol speelde in de onderhandelingen. "De speler heeft al gesproken met Míchel, de nieuwe trainer van de legendarische Nederlandse club en een van de belangrijkste voorstanders van zijn komst", zo schrijft het Spaanse AS. "Míchel heeft hem ervan overtuigd dat hij een belangrijke speler zal zijn en hij hoopt onder de leiding van de voormalige Girona-trainer zijn beste vorm terug te vinden".

 "Verschillende omstandigheden hadden zijn transfer eerder in de weg gestaan, maar nu wijst alles erop dat Ajax de volgende club van Ceballos wordt. Het valt allemaal op zijn plek", concludeert het medium

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Alex83
11 Reacties
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Alex83
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Ja zo kennen we er nog wel een paar, het schrijven om het schrijven is weer begonnen jeetje zeg kom is met nieuws als het nieuws is......

Alex83
11 Reacties
1.032 Dagen lid
25 Likes
Alex83
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Aldus het medium hahaha lach me krom hier met je journastie in nl tegenwoordig

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Alex83
11 Reacties
1.032 Dagen lid
25 Likes
Alex83
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  • 1
    + 1
avatar

Ja zo kennen we er nog wel een paar, het schrijven om het schrijven is weer begonnen jeetje zeg kom is met nieuws als het nieuws is......

Alex83
11 Reacties
1.032 Dagen lid
25 Likes
Alex83
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    + 1
avatar

Aldus het medium hahaha lach me krom hier met je journastie in nl tegenwoordig

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Daniel Ceballos Fernández

Daniel Ceballos Fernández
Real Madrid
Team: Real Madrid
Leeftijd: 29 jaar (7 aug. 1996)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Real Madrid
16
0
2024/2025
Real Madrid
23
0
2023/2024
Real Madrid
20
0
2022/2023
Real Madrid
30
0

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