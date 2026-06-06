Ajax is dicht bij de komst van Dani Ceballos. De 29-jarige middenvelder van Real Madrid leek aanvankelijk te twijfelen over een overstap naar Amsterdam, maar is inmiddels overtuigd door de kersverse hoofdtrainer Míchel, dat meldt Diario AS.

Ceballos beschikt in Madrid nog over een doorlopend contract tot medio 2027. Zijn positie bij de club was echter onhoudbaar geworden na een aanvaring met interim-coach Álvaro Arbeloa, die hem vervolgens buiten de selectie liet. Hoewel er in eerste instantie werd gesproken over een transfersom van zes miljoen euro, melden Spaanse media inmiddels dat de deal richting de tien miljoen euro gaat.

Míchel trekt Ceballos over de streep voor overstap naar Amsterdam

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De officiële presentatie van Míchel vond eerder deze week plaats, waarna de voormalige coach van Girona direct een belangrijke rol speelde in de onderhandelingen. "De speler heeft al gesproken met Míchel, de nieuwe trainer van de legendarische Nederlandse club en een van de belangrijkste voorstanders van zijn komst", zo schrijft het Spaanse AS. "Míchel heeft hem ervan overtuigd dat hij een belangrijke speler zal zijn en hij hoopt onder de leiding van de voormalige Girona-trainer zijn beste vorm terug te vinden".

"Verschillende omstandigheden hadden zijn transfer eerder in de weg gestaan, maar nu wijst alles erop dat Ajax de volgende club van Ceballos wordt. Het valt allemaal op zijn plek", concludeert het medium