Felle discussie over megatransfer Summerville: 'Hij zet geld boven sportieve ambities'

De lucratieve overstap van naar de Saudische topclub Al-Hilal heeft tot felle discussies geleid aan de tafel van De Oranjezomer. Waar Sander de Kramer de 24-jarige vleugelaanvaller hard aanvalt op zijn gebrek aan sportieve ambitie, tonen anderen juist begrip voor de keuze van de zesvoudig international. De transfer roept bovendien grote vragen op over de toekomst van de buitenspeler bij het Nederlands elftal.

De aanvaller verruilt het gedegradeerde West Ham United voor een vierjarig contract in Riyad, dat hem tot medio 2030 aan Al-Hilal verbindt. Met de deal is een gegarandeerde transfersom van 65 tot 70 miljoen euro gemoeid, die door bonussen kan oplopen tot tachtig miljoen euro. In het Midden-Oosten gaat de voormalig speler van de Londenaren naar verluidt een netto jaarsalaris van vijftien tot zeventien miljoen euro opstrijken. Voor De Kramer, uitgesproken Feyenoord-supporter, is die financiële klapper een doorn in het oog. "Als hij deze stap zet, heeft hij natuurlijk heel duidelijk zijn financiële ambities boven zijn sportieve ambities gezet", stelde hij vrijdagavond in de talkshow.

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Volgens de analist had de rechtspoot nog alle tijd om een grote carrière in Europa op te bouwen. "Hoeveel geld wil je hebben op een gegeven moment? Hij is pas 24 jaar jong", klonk het kritisch uit de mond van De Kramer. Hij vindt dat een dergelijke overstap pas in de herfst van een loopbaan past. "In principe ga je in de zandbak voetballen als je over the hill bent en je nog wat geld bij elkaar wil harken", voegde hij daaraan toe. Ook tafelgast Rutger Castricum plaatste zijn vraagtekens bij de transfer. "Je hebt toch ook ambitie? Als je zo goed bent als hij, dan gun je hem toch gewoon die mooie carrière die we allemaal voor ons zien", sprak Castricum zijn verbazing uit.

Presentatrice Hélène Hendriks kon zich daarentegen wel verplaatsen in de behendige dribbelaar. "Zeventig miljoen hè, ik snap het", reageerde zij op de ophef. Hendriks wees daarbij op de fysieke risico's die profvoetballers lopen. "Maar als je twaalf of vijftien miljoen netto per jaar kan krijgen, voor hetzelfde geld breek je je been op je 26e en dan kan je niks meer misschien", verklaarde ze haar standpunt. De Kramer wees op zijn beurt met een beschuldigende vinger naar de entourage van de kersverse Al-Hilal-speler. "Wat het jammere is bij dit soort jongens, is dat ze zich vaak gek laten maken door zaakwaarnemers die er waanzinnige slaatjes uit slaan", aldus de televisiemaker.

De keuze voor de Saudi Pro League werpt direct een schaduw over de interlandloopbaan van Summerville. De aanvaller was deze zomer tijdens het wereldkampioenschap nog een van de weinige lichtpuntjes bij Oranje. "Bij het Nederlands elftal ga je een hele mooie carrière tegemoet en dat gooi je nu misschien allemaal weg omdat je daar een bak geld binnen wil halen", waarschuwde De Kramer. Hij benadrukte dat de speler in de Premier League ook al uitstekend verdiende en daar sportief veel meer kon uithalen. "Je verdient ook gewoon veel geld als je een goed contract hebt bij een andere club", besloot hij.