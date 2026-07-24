Nieuwe domper voor Emegha na mislopen WK

moet de oefentrip van zijn nieuwe werkgever Chelsea naar Australië aan zich voorbij laten gaan. De 23-jarige spits kampt met een hamstringblessure, nadat hij eerder deze zomer ook al het WK met het Nederlands elftal moest missen. De medische staf in Londen werkt momenteel aan het herstel van de aanvaller, zodat hij tijdig fit is voor de start van het nieuwe seizoen in de Premier League.

De Oranje-international maakte deze zomer de overstap van het zusterclub RC Strasbourg naar de Engelse topclub. Zijn eerste officieuze minuten in het shirt van Chelsea verliepen in eerste instantie voorspoedig: in een besloten oefenduel met derdedivisionist Bromley FC was hij direct trefzeker. Volgens de BBC liep hij in diezelfde wedstrijd echter de kwetsuur aan zijn hamstring op. Door de fysieke tegenslag ontbreekt de spits in de selectie van Xabi Alonso, die vrijdag het vliegtuig naar Australië pakte. Tijdens deze voorbereidingstournee wachten ontmoetingen met Western Sydney Wanderers en Tottenham Hotspur. Emegha is niet de enige afwezige binnen de Londense selectie. Ook de verschillende WK-gangers en de van Sporting CP overgekomen Geovany Quenda zijn niet van de partij. Verdediger Jorrel Hato is daarentegen wel met de selectie meegereisd.

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Na het verblijf in Australië reist de spelersgroep door naar Hongkong en Jakarta voor oefenwedstrijden tegen Juventus en AC Milan. Het is nog onduidelijk of Emegha later in de voorbereiding alsnog kan aansluiten. Voor de spits is het de zoveelste fysieke tegenvaller; vorig seizoen kwam hij door diverse blessures tot slechts achttien wedstrijden in clubverband.