Luis de la Fuente heeft zich donderdag voor het eerst uitgesproken over de opstootjes na afloop van de WK-finale van zondag. De bondscoach van wereldkampioen Spanje stelt dat het gedrag van de Argentijnen ‘volstrekt onacceptabel’ was.

Spanje kroonde zich zondag tot wereldkampioen door in de finale van het WK met 1-0 te winnen van Argentinië. Na afloop van de wedstrijd sloeg de vlam in de pan. Nadat Nahuel Molina een klap uitdeelde aan Rodri ontstond er een opstootje, waarbij vooral Leandro Paredes zich compleet liet gaan. Hij greep Eric García bij de keel en duwde Gavi tegen de grond. Ook assistent-trainer Roberto Ayala kon zich niet gedragen.

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Tegenover het Spaanse RTVE gaat De la Fuente donderdag voor het eerst in op de opstootjes. “Op dat moment had ik niet door wat er gebeurde, want ik was de overwinning aan het vieren en mijn spelers aan het omhelzen”, aldus de bondscoach. “Ik vind het ontoelaatbaar en onacceptabel wat die spelers van dit kaliber deden”, sneert hij naar de Argentijnen. “Ik heb ze de dagen voor de wedstrijd nog geprezen.”

De la Fuente is blij met de manier waarop zijn eigen spelers omgingen met de misdragingen aan Argentijnse zijde. “Het is belangrijk om het gedrag van onze spelers te benadrukken in het licht van die provocaties”, gaat de bondscoach verder. “Zij hebben zich ten allen tijde gehouden aan de normen van goede sportmannen en voetballers.”