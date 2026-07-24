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Veelbesproken Paredes doorbreekt stilte, vier dagen na WK-finale

24 juli 2026, 14:23
Paredes
Foto: © Imago
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Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Leandro Paredes heeft in gesprek met het Argentijnse ESPN teruggeblikt op de verloren finale van het WK. De middenvelder stond in de nacht van donderdag op vrijdag, zo’n vier dagen na de eindstrijd, alweer op het veld bij Boca Juniors en was direct belangrijk met een assist.

Paredes was een van de meest besproken spelers rondom de finale van het WK. De Argentijn misdroeg zich na afloop van de verloren eindstrijd tegen Spanje (1-0). Zo greep hij Eric García bij de keel en duwde hij Gavi tegen het gras. Ook Bárbara Paredes, de zus van de middenvelder, zorgde na de finale voor ophef door opnieuw te beginnen over de Falklandeilanden.

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Na de finale weigerden de spelers van Argentinië de pers te woord te staan, dus bleef het lang stil vanuit de verliezend finalist. Vier dagen na de eindstrijd speelde Paredes alweer mee bij Boca Juniors in de Copa Sudamericana tegen O’Higgins (1-0). Met buitenkant rechts gaf de international de assist op de enige goal van de wedstrijd.

In gesprek met het Argentijnse ESPN heeft Paredes na die wedstrijd alsnog teruggeblikt op de verloren WK-finale. “Spanje was beter dan wij”, geeft de veelbesproken voetballer toe. “Zij zijn de terechte winnaars van het WK. We moeten nu genieten van wat we de afgelopen acht jaar hebben bereikt. Het is een eer om hier deel van uit te maken. Het is ongelofelijk.”

“Het zal een lang proces zijn om te verwerken wat we hebben meegemaakt”, blikt hij terug op de verloren eindstrijd. “De pijn van het verliezen van de WK-finale zal nog lang blijven hangen, omdat we zo dichtbij waren. Ik denk dat we een WK hebben gespeeld waarin mensen zich in ons herkenden, wat heel bevredigend is. Daar ben ik blij mee.”

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Dat Paredes zegt dat Spanje de terechte winnaar is van het WK omdat ze beter waren is mooi maar het doet niets af op de manier zoals hij zich misdragen heeft. Dat ze volgens hem zo dicht bij hun doel waren is onzin daarvoor hebben ze veel te zwak gespeeld dit WK. Als de scheidsrechters/FIFA ze niet een handje geholpen hadden dan hadden ze nooit in de finale gestaan. Dat zijn de feiten "meneer" Paredes.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Voetbalfanaat
680 Reacties
1.336 Dagen lid
3.179 Likes
Voetbalfanaat
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat Paredes zegt dat Spanje de terechte winnaar is van het WK omdat ze beter waren is mooi maar het doet niets af op de manier zoals hij zich misdragen heeft. Dat ze volgens hem zo dicht bij hun doel waren is onzin daarvoor hebben ze veel te zwak gespeeld dit WK. Als de scheidsrechters/FIFA ze niet een handje geholpen hadden dan hadden ze nooit in de finale gestaan. Dat zijn de feiten "meneer" Paredes.

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Spanje - Argentinië

1 - 0
Gespeeld op 19 jul. 2026
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Leandro Paredes

Leandro Paredes
Boca Juniors
Team: Boca
Leeftijd: 32 jaar (29 jun. 1994)
Positie: M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026
Boca
15
2
2025
Boca
17
1
2024/2025
Roma
22
3
2024/2025
Roma
1
0

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep J
GS
DS
PT
1
Argentinië
3
7
9
2
Oostenrijk
3
0
4
3
Algerije
3
-2
4
4
Jordanië
3
-5
0

Complete Stand

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