heeft in gesprek met het Argentijnse ESPN teruggeblikt op de verloren finale van het WK. De middenvelder stond in de nacht van donderdag op vrijdag, zo’n vier dagen na de eindstrijd, alweer op het veld bij Boca Juniors en was direct belangrijk met een assist.

Paredes was een van de meest besproken spelers rondom de finale van het WK. De Argentijn misdroeg zich na afloop van de verloren eindstrijd tegen Spanje (1-0). Zo greep hij Eric García bij de keel en duwde hij Gavi tegen het gras. Ook Bárbara Paredes, de zus van de middenvelder, zorgde na de finale voor ophef door opnieuw te beginnen over de Falklandeilanden.

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Na de finale weigerden de spelers van Argentinië de pers te woord te staan, dus bleef het lang stil vanuit de verliezend finalist. Vier dagen na de eindstrijd speelde Paredes alweer mee bij Boca Juniors in de Copa Sudamericana tegen O’Higgins (1-0). Met buitenkant rechts gaf de international de assist op de enige goal van de wedstrijd.

In gesprek met het Argentijnse ESPN heeft Paredes na die wedstrijd alsnog teruggeblikt op de verloren WK-finale. “Spanje was beter dan wij”, geeft de veelbesproken voetballer toe. “Zij zijn de terechte winnaars van het WK. We moeten nu genieten van wat we de afgelopen acht jaar hebben bereikt. Het is een eer om hier deel van uit te maken. Het is ongelofelijk.”

“Het zal een lang proces zijn om te verwerken wat we hebben meegemaakt”, blikt hij terug op de verloren eindstrijd. “De pijn van het verliezen van de WK-finale zal nog lang blijven hangen, omdat we zo dichtbij waren. Ik denk dat we een WK hebben gespeeld waarin mensen zich in ons herkenden, wat heel bevredigend is. Daar ben ik blij mee.”