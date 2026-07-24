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Schrale troost voor Barcelona na blessure Frenkie de Jong

24 juli 2026, 16:03
Frenkie de Jong Barcelona Espanyol
Foto: © Imago
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Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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FC Barcelona kan de komende tijd niet beschikken over Frenkie de Jong door een blessure die hij opliep op het WK. Schrale troost voor de Spaanse landskampioen is dat de FIFA een vergoeding uitkeert aan clubs die een speler geblesseerd terug zien keren, meldt MARCA.

De Jong was afgelopen maand met Oranje actief op het WK en liep daarbij een knieblessure op. Desondanks speelde de middenvelder met injecties nog wel wedstrijden op het toernooi, waarna de blessure verergerd was. Barcelona-watcher Gerard Romero maakte donderdag duidelijk dat Hansi Flick hierdoor het vertrouwen in de Nederlander was verloren, waarna De Jong zich genoodzaakt voelde hierop te reageren.

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“Recent is er echter veel gespeculeerd over mijn blessure en mijn situatie bij Barcelona”, schreef de middenvelder op Instagram, nadat zijn club bekendmaakte dat hij een scheur in de binnenste knieband van zijn rechterknie heeft opgelopen. “Tijdens het WK raakte ik geblesseerd aan mijn knie. Na de eerste onderzoeken vertelden de dokters dat het een kleine blessure was die niet zou verergeren als ik door zou spelen. De enige uitdaging was doorspelen met wat pijn, maar gedurende mijn carrière heb ik dat gedaan als ik iets kon toevoegen aan het elftal, zowel voor mijn club als voor mijn land”, verklaarde De Jong waarom hij toch bleef spelen.

Dat de situatie erger bleek dan gedacht na zijn terugkeer bij Barcelona, baalt De Jong flink van. Wanneer hij terug zal keren, is niet duidelijk. Schrale troost voor de Catalanen is dat de FIFA tot die tijd een vergoeding zal uitkeren, zo maakt MARCA duidelijk. In de regels van het FIFA Club Protection Programme staat dat clubs een geldbedrag ontvangen als spelers een blessure oplopen in een wedstrijd of training van de nationale ploeg en daardoor meer dan 28 dagen moeten toekijken. Het gaat om een dagelijkse vergoeding van maximaal 20.000 euro, wat een totaalbedrag van maximaal 7,5 miljoen euro kan betekenen.

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Frenkie de Jong

Frenkie de Jong
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 29 jaar (12 mei 1997)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Barcelona
25
1
2024/2025
Barcelona
26
2
2023/2024
Barcelona
20
2
2022/2023
Barcelona
33
2

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Stand LaLiga 2026/2027

LaLiga
GS
DS
PT
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Athletic
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0
0
3
Atlético
0
0
0
4
Barcelona
0
0
0
5
Celta
0
0
0
6
Deportivo
0
0
0

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