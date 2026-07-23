reageert in een uitgebreide post op Instagram op de geruchten rond zijn blessure en zijn persoonlijke omstandigheden bij FC Barcelona. Spaanse media maakten eerder vandaag melding van een vertrouwensbreuk tussen de Nederlandse middenvelder en trainer Hans-Dieter Flick, maar De Jong neemt in niet mis te verstane bewoordingen afstand van de berichtgeving.

De Jong keerde met een knieblessure terug van het WK met het Nederlands elftal, waardoor hij vermoedelijk maanden zal moeten toekijken. De problemen met Flick zouden echter al gedurende vorig seizoen zijn ontstaan, toen De Jong zou hebben geweigerd om te spelen in de returnwedstrijd tegen Atlético Madrid in de kwartfinale van de Champions League. "Flick is zijn vertrouwen in de speler compleet kwijt. Hij rekent niet meer op Frenkie de Jong, de band is onherstelbaar beschadigd", schreef Barcelona-watcher Gerard Romero onder meer.

Artikel gaat verder onder video

Op Instagram komt De Jong in een story met een uitgebreide reactie. "Normaal gesproken besteed ik weinig aandacht aan wat er over mij, het team of de club worden geschreven. Recent is er echter veel gespeculeerd over mijn blessure en mijn situatie bij Barcelona", begint de middenvelder zijn relaas. "Het is voor mij moeilijk om te zien als mensen mijn band met en toewijding aan de club in twijfel trekken op basis van valse berichtgeving. Voetbal betekent alles voor mij en ik heb altijd alles wat ik heb gegeven voor Barcelona en mijn land. Dat is de reden dat ik hier wil delen wat er gebeurd is."

"Tijdens het WK raakte ik geblesseerd aan mijn knie. Na de eerste onderzoeken vertelden de dokters dat het een kleine blessure was die niet zou verergeren als ik door zou spelen. De enige uitdaging was doorspelen met wat pijn, maar gedurende mijn carrière heb ik dat gedaan als ik iets kon toevoegen aan het elftal, zowel voor mijn club als voor mijn land."

De Jong verklaart dat hij gedurende zijn vakantie terugkeerde naar Barcelona om verder onderzocht te worden, waaruit bleek dat de situatie erger was dan gedacht. "Gelukkig hoef ik op dit moment niet geopereerd te worden en ik focus me nu volledig op mijn herstel, om zo snel mogelijk terug te kunnen keren op het veld", aldus de middenvelder.

"Ik werk elke dag om in de best mogelijke vorm te verkeren", vervolgt De Jong, die schrijft zijn beroep, zijn lichaam en verantwoordelijkheid richting het team 'extreem serieus' te nemen. "Maar soms gebeuren er dingen waar je geen controle over hebt, en dit is daar een van."

De Jong schrijft voorts dat hij 'ongelooflijk trots' is om uit te mogen komen voor Barcelona en Oranje, en dat zijn toewijding naar beiden nooit zal veranderen. "Ik zal alles blijven geven voor dit logo, mijn teamgenoten en onze fans. Er zijn nog steeds zoveel mooie momenten te creëren en doelen die we gezamenlijk willen behalen. Ik wil iedereen bedanken voor hun steun. Ik kan niet wachten om terug te zijn", besluit De Jong.