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Ajax-fans storen zich aan tv-blunder: ‘Ben ik de enige die dit ziet?’

23 juli 2026, 20:28   Bijgewerkt: 20:48
Het elftal van Ajax voorafgaand aan de wedstrijd tegen FK Vojvodina
Foto: © Imago
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Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Supporters van Ajax storen zich enigszins tijdens de televisie-uitzending van de wedstrijd tegen FK Vojvodina. Het oude clublogo, dat al een jaar buiten gebruik is, wordt voortdurend getoond als herhalingen worden ingeleid.

Ajax begon om 20.00 uur aan de uitwedstrijd tegen Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Bij opvallende momenten, zoals het openingsdoelpunt van Davy Klaassen of daaropvolgende kansen, wordt eerst een beeld getoond met de logo's van beide clubs.

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Daar gaat het echter mis. Het oude logo, waar vorig jaar afscheid van werd genomen, wordt getoond op het beeldscherm. Hoewel sommige kijkers tweets sturen naar Ziggo Sport om zich te beklagen, krijgt de Nederlandse zenden de beelden aangeleverd vanuit Servië en kan het dus zelf weinig doen aan de fout.

"De stagiair mocht de logo’s in beeld zetten, zie ik", schrijft iemand. "Ben ik de enige die zich stoort aan het verkeerde logo van Ajax dat gebruikt wordt als we naar een herhaling gaan?", stelt een andere kijker.

Tijdens FK Vojvodina - Ajax wordt het oude logo van Ajax getoond
© Ziggo Sport

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Ajax
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: UEFA Europa Conference League
Seizoen: 2026/2027

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