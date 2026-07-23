LIVE Europa League | FC Twente staat voor eerste Europese horde tegen Ferencváros

Erik ten Hag lijkt zich uitstekend thuis te voelen in zijn nieuwe functie als technisch directeur van FC Twente. Hij helpt John van den Brom sinds zijn komst als klankbord en adviseur rondom het eerste elftal. "Dat zie je goed ja. Ik vind het leuk om een keer iets anders te doen. Als trainer/coach was het geweldig, maar dit is ook een rol die bij me past", aldus Ten Hag tegenover ESPN.

De Tukker benadrukt dat zijn ervaring als trainer hem helpt in zijn huidige functie. "Als technisch directeur hoef je niet eens een diploma te hebben, maar je moet wel over een heleboel skills beschikken. Ik heb trainerservaring en daarmee kan ik natuurlijk ook wat betekenen." Volgens Ten Hag staat Van den Brom open voor zijn inbreng. "Vanaf dag één heeft hij me bij het team gehaald om hem te helpen. Hij staat echt overal voor open."