LIVE Europa League | FC Twente staat voor eerste Europese horde tegen Ferencváros

Voor FC Twente begint het seizoen 2026/27 vanavond officieel, met een thuiswedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League tegen Ferencváros. Het elftal van John van den Brom, deze zomer onder meer versterkt met de komst van Wout Weghorst, zullen in de eigen Grolsch Veste een goede uitgangspositie willen bemachtigen voor de return, volgende week in Hongarije. Gaat dat lukken? Om 20.00 uur gaat de bal rollen in Enschede, mis niets en volg FC Twente - Ferencváros in dit liveblog van FCUpdate.