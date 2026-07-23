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LIVE Europa League | FC Twente staat voor eerste Europese horde tegen Ferencváros

23 juli 2026, 19:55
FC Twente - Ferencváros
Foto: © Imago/Realtimes
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.
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Voor FC Twente begint het seizoen 2026/27 vanavond officieel, met een thuiswedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League tegen Ferencváros. Het elftal van John van den Brom, deze zomer onder meer versterkt met de komst van Wout Weghorst, zullen in de eigen Grolsch Veste een goede uitgangspositie willen bemachtigen voor de return, volgende week in Hongarije. Gaat dat lukken? Om 20.00 uur gaat de bal rollen in Enschede, mis niets en volg FC Twente - Ferencváros in dit liveblog van FCUpdate.

LIVE Europa League: FC Twente - Ferencváros

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5m geleden

20:04

3' - Eerste schietkans Twente (0-0)

Twente start goed, Rots is weg aan de rechterkant en krijgt de bal mee. Meteen zoekt hij Wout Weghorst bij de tweede paal. Dibusz weet de voorzet te keren, maar de bal komt alsnog voor de voeten van de spits. Hij haalt uit maar ziet zijn schot geblokt worden.

8m geleden

20:01

0' - Aftrap (0-0)

De bezoekers trappen af met een lange trap over de zijlijn, de bal rolt in Enschede.

10m geleden

19:58

We gaan bijna beginnen

'You'll never walk alone'  klinkt door de speakers terwijl de spelers het veld op komen, het Europese seizoen gaat voor FC Twente nu bijna weer van start.

19m geleden

19:50

Ten Hag geniet van nieuwe rol bij FC Twente

Erik ten Hag lijkt zich uitstekend thuis te voelen in zijn nieuwe functie als technisch directeur van FC Twente. Hij helpt John van den Brom sinds zijn komst als klankbord en adviseur rondom het eerste elftal. "Dat zie je goed ja. Ik vind het leuk om een keer iets anders te doen. Als trainer/coach was het geweldig, maar dit is ook een rol die bij me past", aldus Ten Hag tegenover ESPN.

De Tukker benadrukt dat zijn ervaring als trainer hem helpt in zijn huidige functie. "Als technisch directeur hoef je niet eens een diploma te hebben, maar je moet wel over een heleboel skills beschikken. Ik heb trainerservaring en daarmee kan ik natuurlijk ook wat betekenen." Volgens Ten Hag staat Van den Brom open voor zijn inbreng. "Vanaf dag één heeft hij me bij het team gehaald om hem te helpen. Hij staat echt overal voor open."

23m geleden

19:46

Van den Brom over ambities en Weghorst

Van den Brom wil nog niet te ver vooruitkijken, maar spreekt wel duidelijke ambities uit. "Je gaat altijd voor het hoogste. Op dit moment is dat de Europa League, maar dat kan de volgende wedstrijd weer anders zijn. Ik vind het niet gepast om te zeggen dat we in deze competitie thuishoren, maar we gaan er wel voor." Ook ging de trainer in op Wout Weghorst, die als spits een ander profiel heeft dan Sam Lammers. "Met de komst van Weghorst hebben we een ander type spits. Hoe verder we op het veld komen, hoe gevaarlijker hij wordt. Uiteindelijk moet een spits doelpunten maken."

23m geleden

19:45

Van den Brom: 'Nog steeds 50/50 tegen grote naam'

John van den Brom verwacht een spannend duel. De trainer van FC Twente schat de kansen voorafgaand voor de camera van ESPN nog altijd gelijk in. "Ik denk dat het nog steeds 50/50 is. Ferencváros is een grote naam in Hongarije, die bijna altijd kampioen wordt." Volgens Van den Brom kan de sleutel op het middenveld liggen. "Ik denk dat wij daar de slag kunnen winnen door snel een extra man te creëren. Als wij onze aanval aan het werk kunnen zetten, doen we het goed."

39m geleden

19:30

Volgende ronde

Als FC Twente het tweeluik positief weet af te sluiten dan stuit het in de volgende ronde op Fenerbache of Górnik Zabrze. Gisteren speeden die ploegen al tegen elkaar, die wedstrijd eindigde in een magere 1-0 overwinning voor de Turkse ploeg. De ploeg die er over twee wedstrijden als verliezer uit komt, speelt tegen de Tukkers.

1u geleden

19:12

1u geleden

19:02

Opstelling Ferencváros

Ook de Hongaren maken hun opstelling bekend, in de basis is er een plekje voor oud-Eredivisionist Philippe Rommens.

Opstelling Ferencváros: Dibusz; Cadu, Raemaekers, Gómez, Osváth; Corbu, Kanichowsky, Rommens; Yusuf, Joseph, Zachariassen.

1u geleden

18:52

Opstelling Twente

Zoals Van den Brom al aangaf speelt Wout Weghorst vandaag zijn eerste officiële wedstrijd voor FC Twente. Verder staat ook Zerrouki in de basis, die afgelopen week definitief terugkeerde na zijn periode bij Feyenoord.

Opstelling Twente: Unnerstall; Adelgaard, Nijstad, Lemkin, Van Rooij; Zerrouki, Van den Belt, Hlynsson; Rots, Weghorst, Orjasaeter

2u geleden

18:32

Welkom!

Goedenavond en welkom in het blog voor de eerste Europese wedstrijd van FC Twente dit seizoen. De Tukkers nemen het vanavond om 20:00 in eigen huis op tegen het Hongaarse Ferencváros. De komende anderhalf uur kun je hier alle ontwikkelingen volgen rondom deze wedstrijd. 

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Twente - Ferencváros

FC Twente
20:00
Ferencváros
Vandaag om 20:00
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2026/2027

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