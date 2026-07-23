Erik ten Hag uit grote frustratie: 'Ja, dat maakt me ook boos en verdrietig'

Erik ten Hag, technisch directeur voor FC Twente, windt zich op over de prestaties van Nederlandse clubs in Europa in de afgelopen seizoenen. Nederland is de zesde plaats op de coëfficiëntenranglijst kwijtgeraakt, waardoor één Europees ticket is verdwenen en alleen de landskampioen rechtstreeks de Champions League in gaat.

Voor Twente begint het Europese seizoen donderdagavond met een thuiswedstrijd tegen de Hongaarse topclub Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. De Tukkers hebben de kwalificatie te danken aan de vierde plek in de Eredivisie vorig seizoen. Komend seizoen volstaat alleen een topdrieklassering of bekerwinst voor rechtstreekse kwalificatie voor Europees voetbal. De nummers vier tot en met zeven gaan normaliter de play-offs in.

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Ten Hag wordt voorafgaand aan het duel met Ferencváros gevraagd naar de doelstelling van Twente in het nieuwe seizoen. “Wij willen gewoon Europa-proof zijn. Dat is niet alleen de doelstelling voor dit seizoen. Het is wel een stukje moeilijker geworden, want wij hebben het als Nederland aardig verknald in de afgelopen jaren. En dat is ook wel echt zorgelijk. Ook het Nederlands elftal is zorgelijk", stelt Ten Hag, die zich zelf niet beschikbaar heeft gesteld om de nieuwe bondscoach van Oranje te worden.

"Het Nederlands voetbal heeft wel een paar problemen. Wij moeten er in ieder geval als Twente voor zorgen dat we Europa in gaan. En dat betekent dat we een plekje hoger moeten eindigen dan vorig jaar", zegt Ten Hag, waarop journalist Milan van Dongen aangeeft dan de directeur 'bijna boos' klinkt bij het bespreken van het Nederlands voetbal. "Ja, inderdaad. Dat maakt me ook boos en verdrietig, hoe we ermee om zijn gegaan. We kunnen toch niet mee in die race met het buitenland. We moeten echt aan een aantal knoppen gaan draaien."

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