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Nieuwe Oranje-verdediger op WK 2030? 'Ik hoop Oranje te halen binnen een paar jaar'

22 juli 2026, 15:17
Nederland voor de wedstrijd tegen Tunesië op het WK 2026.
Foto: © Imago
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Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Ruud Nijstad hoopt ‘over een jaar of vijf’ het Nederlands elftal te halen. De achttienjarige verdediger van FC Twente geldt als een groot talent, maar beseft dat de concurrentie groot is. Dat vertelt hij in een interview met Voetbal International.

Nijstad verraste vorige maand door zijn contract te verlengen bij FC Twente, ondanks geruchten over de interesse van clubs als PSV, FC Barcelona en Eintracht Frankfurt. Hij vertelt nu dat Barcelona in de winter is langsgekomen. “Het ging over een transfer na het seizoen. Maar na dat gesprek is het contact een soort van verwaterd. Deze zomer had ik niet de keuze daarheen te gaan.”

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Aan zijn besluit om langer bij Twente te blijven zou niets zijn veranderd, geeft hij desondanks aan. “Want ik denk niet dat ik bij Barcelona in het eerste zou komen.” Op termijn is dat wel zijn grote droom. “Mijn doel is de top halen. Barcelona, mijn droomclub. En het Nederlands elftal. Wanneer ik daarvoor in beeld denk te komen? Over een jaar of vijf, zoiets? Denkt u niet?”

De journalist van Voetbal International acht een debuut binnen drie jaar ook mogelijk, waarmee Nijstad in beeld zou kunnen komen voor het WK 2030. Maar Nijstad weet dat het geen gemakkelijke opgave wordt. “Er zijn veel heel goede spelers op mijn positie. Micky van de Ven, Dies Janse, Youri Baas. Ik hoop het, binnen drie jaar. En misschien haal ik het niet. Stap voor stap.”

“Eerst een mooi seizoen maken met Twente. Ik heb er heel veel zin in. Komende week mijn eerste Europese wedstrijden, tegen Ferencváros”, blikt hij vooruit. “Ik kijk er al weken naar uit. Die Grolsch Veste weer in. Heerlijk. En dan gaan we knallen. In Europa, in de competitie. En we willen die beker pakken. Mijn eerste prijs een keertje winnen.”

Verwacht je Ruud Nijstad ooit in Oranje te zien?

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Ruud Nijstad

Ruud Nijstad
FC Twente
Team: Twente
Leeftijd: 18 jaar (17 jan. 2008)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Twente
21
1
2024/2025
Twente
0
0

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