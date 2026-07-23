Grolsch Veste hangt vol met Hongaarse bedreigingen richting Twente - Ferencváros

FC Twente neemt het donderdagavond in de tweede voorronde van de Europa League in eigen huis op tegen Ferencváros. In aanloop naar die wedstrijd zijn er rondom de Grolsch Veste verschillende doeken met Hongaarse bedreigingen opgedoken, zo blijkt uit beelden van Voetbal Ultras.

FC Twente is in de tweede voorronde van de Europa League gekoppeld aan de Hongaarse nummer twee Ferencváros. Donderdag spelen de Enschedeërs in eigen huis de heenwedstrijd van het tweeluik, waarna een week later de return in Boedapest volgt. In aanloop naar de ontmoeting zijn in Enschede de nodige Hongaarse spandoeken opgedoken.

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Voetbal Ultras deelt beelden van verschillende dreigende spandoeken in het Hongaars. Op de doeken staan verschillende bedreigingen. Onder meer ‘sterf’ en ‘groene ratten’ valt er te lezen op de spandoeken. Ook is een logo van Ferencváros dat wijst naar de parkeerplaats voor de bezoekers met zwarte tape doorgekruist.

Volgens Voetbal Ultras zijn de doeken het werk van de grote rivaal en stadsgenoot van Ferencváros: Újpest FC. Het is niet duidelijk waarom de fans van Újpest naar Nederland zijn afgereisd en of zij kaarten hebben voor het duel tussen Twente en Ferencváros.