Live voetbal

Grolsch Veste hangt vol met Hongaarse bedreigingen richting Twente - Ferencváros

23 juli 2026, 12:31
Grolsch Veste hangt vol met Hongaarse bedreigingen richting Twente - Ferencváros
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
Maak ons je Google-favoriet

FC Twente neemt het donderdagavond in de tweede voorronde van de Europa League in eigen huis op tegen Ferencváros. In aanloop naar die wedstrijd zijn er rondom de Grolsch Veste verschillende doeken met Hongaarse bedreigingen opgedoken, zo blijkt uit beelden van Voetbal Ultras.

FC Twente is in de tweede voorronde van de Europa League gekoppeld aan de Hongaarse nummer twee Ferencváros. Donderdag spelen de Enschedeërs in eigen huis de heenwedstrijd van het tweeluik, waarna een week later de return in Boedapest volgt. In aanloop naar de ontmoeting zijn in Enschede de nodige Hongaarse spandoeken opgedoken.

Artikel gaat verder onder video

Voetbal Ultras deelt beelden van verschillende dreigende spandoeken in het Hongaars. Op de doeken staan verschillende bedreigingen. Onder meer ‘sterf’ en ‘groene ratten’ valt er te lezen op de spandoeken. Ook is een logo van Ferencváros dat wijst naar de parkeerplaats voor de bezoekers met zwarte tape doorgekruist.

Volgens Voetbal Ultras zijn de doeken het werk van de grote rivaal en stadsgenoot van Ferencváros: Újpest FC. Het is niet duidelijk waarom de fans van Újpest naar Nederland zijn afgereisd en of zij kaarten hebben voor het duel tussen Twente en Ferencváros.

➡️ Meer FC Twente nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Weghorst en Vennegoor of Hesselink

FC Twente staat voor lastig dilemma met Lucas Vennegoor of Hesselink

  • di 21 juli, 07:55
  • 21 jul. 07:55
  • 2
Kristian Hlynsson van FC Twente en Mika Godts van Ajax

Ajax en FC Twente kennen volgende horde richting Conference League

  • ma 20 juli, 14:24
  • 20 jul. 14:24
  • 4
Van den Brom FCUpdate

FC Twente kent volgende tegenstander in voorronde Europa League

  • ma 20 juli, 13:23
  • 20 jul. 13:23
  • 1
1 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Ferencváros - Twente

Ferencváros
20:30
FC Twente
Wordt gespeeld op 30 jul. 2026
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws