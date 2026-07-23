Giovanni van Bronckhorst is absoluut geen voorstander van het vertrek van bij Feyenoord, zo wordt hij geciteerd door De Telegraaf. De jonge middenvelder heeft nog een contract tot medio 2028 in De Kuip en wordt begeerd door Lille OSC. Toch hoopt Van Bronckhorst dat Zechiël in Rotterdam blijft.

Van Bronckhorst werkt momenteel met Feyenoord toe naar het nieuwe seizoen in de Eredivisie. Na een sterk jaar bij FC Utrecht keerde Zechiël deze zomer terug naar Rotterdam, maar Lille wil hem graag naar Frankrijk halen. De middenvelder zou zijn zinnen hebben gezet op een vertrek, maar de Fransen hebben nog niet aan de vraagprijs van Feyenoord kunnen voldoen. Op het trainingskamp in België reageert Van Bronckhorst op de belangstelling voor Zechiël.

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“Ik heb Gjivai natuurlijk gevolgd toen hij vorig seizoen bij FC Utrecht speelde”, zo laat de trainer zich optekenen. “Het is wel een speler waar ik de komende jaren graag mee zou willen werken.” Van Bronckhorst benadrukt dat hij dit ook aan Zechiël duidelijk heeft gemaakt. “Ik hoop dat dat gaat lukken. Ik weet ook dat hij in de belangstelling staat, maar dat wil niet altijd zeggen dat het tot een akkoord komt. Mocht Zechiël blijven, ben ik daar heel tevreden over. Omdat ik denk dat hij belangrijk kan zijn voor de toekomst van Feyenoord.”

De oefenmeester ziet het liefst dat Zechiël zijn contract tot medio 2028 verlengt. “De club moet een keuze en afweging maken voor de toekomst, maar ik kan alleen mijn mening geven over wat ik zie op het veld”, legt hij uit. “Ik zie in hem een speler voor de toekomst, dat lijkt me duidelijk. Ik weet niet of Zechiël open staat voor contractverlenging, maar ik kan zeggen dat ik daar stiekem wel op hoop.”

Van Bronckhorst beaamt dat de belangstelling uit Lille wel wat met Zechiël doet. “Het zou fijn zijn voor hem en voor mij als daar duidelijkheid over komt. Ik kan begrijpen dat als je een bod krijgt van een grote club in Frankrijk en een goed contract krijgt aangeboden, dat dat iets met je doet. Dat is heel normaal voor een jonge speler.” De trainer heeft onlangs al met zijn middenvelder gezeten en is van plan dat binnenkort nogmaals te doen. “Als hij honderd procent hier is met zijn mind, dan is het een geweldige speler.”