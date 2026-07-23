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Míchel ziet verdediger toch nog afhaken voor Vojvodina-uit

23 juli 2026, 11:58
Míchel Ajax
Foto: © Imago/realtimes
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Míchel kan donderdagavond in Servië toch geen beroep doen op Youri Baas, zo weet het Algemeen Dagblad. De verdediger reisde met Ajax mee naar Oost-Europa voor het duel met Vojvodina, maar is dus niet fit genoeg om te spelen.

Ajax speelt donderdagavond zijn eerste officiële duel onder nieuwe trainer Míchel. De Amsterdammers nemen het in de tweede voorronde van de Conference League op tegen Vojvodina. De heenwedstrijd staat op het programma in Servië, terwijl de return in de Johan Cruijff ArenA een week later volgt.

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Woensdagavond reisde Ajax af naar Servië en maakte de club bekend dat Míchel 23 spelers heeft meegenomen. Onder meer Rayane Bounida, Dies Janse en Kian Fitz-Jim stapten niet in het vliegtuig omdat zij niet fit genoeg zijn om te spelen, maar Baas ging wel mee naar Oost-Europa. De verdediger kwam afgelopen week niet in actie in de oefenwedstrijd tegen Olympiakos.

Op de dag van de wedstrijd blijkt dat Baas ook niet fit genoeg is om te spelen tegen Vojvodina, zo meldt het AD. Doordat Janse er dus ook niet bij is en Ko Itakura en Josip Sutalo nog niet zijn aangesloten na het WK, heeft Míchel weinig smaken in het hart van de verdediging. Daley Blind en Aaron Bouwman lijken daardoor verzekerd van een basisplaats tegen Vojvodina.

Wat verwacht je van FK Vojvodina - Ajax?

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Competitie: UEFA Europa Conference League
Seizoen: 2026/2027

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Youri Baas

Youri Baas
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 23 jaar (17 mrt. 2003)
Positie: V (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
33
4
2024/2025
Ajax
23
1
2023/2024
NEC
28
3
2022/2023
Ajax
6
0

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