Argentijnse bondsvoorzitter komt met glasheldere reactie op complotten

De Argentijnse bondsvoorzitter Claudio Tapia heeft met duidelijke woorden gereageerd over de complottheorieën rond Argentinië op het WK. De afgelopen dagen gingen er geruchten rond dat de Argentijnse ploeg iets was overkomen in aanloop naar de finale tegen Spanje, maar dat is volgens Tapia dus niet waar.

Argentinië verloor zondag de finale van het WK na strafschoppen van Spanje. Deze week doken er online beelden op van de Argentijnse selectie in de spelerstunnel, waarbij Lisandro Martínez en Enzo Fernández aangedaan oogden. Verder was ook de speech van Lionel Messi opmerkelijk. De aanvoerder riep zijn ploeggenoten op om ‘kalm te blijven’, te ‘concentreren op de wedstrijd’ en ‘alles te vergeten’. Vervolgens gingen er geruchten rond dat de Argentijnen iets was overkomen in aanloop naar de eindstrijd.

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Die complottheorieën werden woensdag al ontkracht door Lionel Scaloni en zijn assistent Roberto Ayala. Inmiddels heeft ook Tapia erop gereageerd. “We konden Spanje niet verslaan. Ze waren superieur, ze hebben eerlijk gewonnen en dat moeten we erkennen”, toont de bondsvoorzitter zich sportief. “We moeten nederlagen met dezelfde gratie te accepteren waarmee we overwinningen vieren. Laat je niet meeslepen door leugens of complotten die er alleen maar op gericht zijn om onrust te creëren.”

Ondanks de verloren finale is Tapia trots op de Albiceleste. “Het is ook zo dat deze groep het land enorm veel vreugde heeft gebracht. Dit team heeft opnieuw laten zien waarom voetbal belangrijk is voor onze mensen. Dit is het moment om dankbaar te zijn, achter de ploeg te blijven staan en de spelers te waarderen. Verhalen en geruchten verdwijnen vanzelf. Toewijding, hard werken en het hart van onze nationale ploeg blijven voor altijd. Hier zijn geen excuses; hier wordt gevoetbald. En de nationale ploeg zal Argentinië altijd met dezelfde trots blijven vertegenwoordigen.”