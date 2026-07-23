De kans is groot dat (34) zijn laatste wedstrijd als profvoetballer heeft gespeeld, zo schetst het Duitse Kicker. De middenvelder van VfL Wolfsburg zakte in juni opnieuw in elkaar op het veld en is nog altijd bezig met revalideren.

Begin juni zat de schrik er goed in bij een oefeninterland tussen Denemarken en Oekraïne. Bij een 2-1 voorsprong in de tweede helft zakte de voormalig speler van Ajax in elkaar, waarna de wedstrijd werd gestaakt. Eriksen maakte een dag later duidelijk dat de onwelwording werd veroorzaakt door een ingreep van zijn pacemaker.

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De middenvelder liet het apparaat plaatsen in 2021, nadat hij tijdens de EK-wedstrijd tussen Denemarken en Finland een hartstilstand kreeg. Na een succesvolle reanimatie kreeg Eriksen een pacemaker en kon hij begin 2022 weer voetballen. Hoewel de situatie van anderhalve maand geleden dus anders was dan in 2021, is het nog maar de vraag of Eriksen ook nu weer een rentree gaat maken.

Volgens Kicker werd er na het incident van dit jaar in overleg met zijn club Wolfsburg besloten dat Eriksen eerst thuis een revalidatieprogramma gaat afwerken. Sindsdien heeft de Deen zich niet meer op de club gemeld. De krant schrijft dat ‘een terugkeer op het veld onwaarschijnlijk’ is, waarmee Eriksen dus mogelijk zijn laatste wedstrijd als profvoetballer al heeft gespeeld.