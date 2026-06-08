heeft zijn ploeggenoten en supporters gerust kunnen stellen na de schrik die zondag door het Deense kamp ging. De middenvelder zakte tijdens de oefeninterland tussen Denemarken en Oekraïne plotseling in elkaar en werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht voor nader onderzoek. De situatie lijkt echter mee te vallen.

Het incident vond plaats in de 64ste minuut van de wedstrijd. Op beelden was te zien hoe Eriksen naar zijn borst greep, waarna spelers van beide teams onmiddellijk reageerden en een kring rond hem vormden. De impact op het veld was groot. De spelers waren zichtbaar aangeslagen, waarna besloten werd de wedstrijd niet uit te spelen. Op dat moment leidde Denemarken met 2-1.

Teamarts komt met goed nieuws

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Kort na het voorval kwam teamarts Morten Boesen met een eerste update over de toestand van de 34-jarige middenvelder. "Christian maakt het goed", aldus Boesen. "Hij is zelf van het veld gestapt. Voor zover ik weet, functioneert zijn pacemaker zoals het hoort. Hij was even buiten bewustzijn, maar kwam heel snel weer bij en we konden vrijwel meteen contact met hem maken.”

“Nu moet hij in het ziekenhuis verder onderzocht worden om te achterhalen wat de oorzaak van het incident was. We staan voortdurend in contact met hem en met de artsen in het ziekenhuis. Maar het gaat goed met hem en hij heeft me gevraagd om alle spelers de groeten te doen en te laten weten dat alles in orde is”, zei Boesen.

De boodschap dat Eriksen het naar omstandigheden goed maakte, werd ook gedeeld met de aanwezige supporters in het stadion. Maandagochtend volgde opnieuw positief nieuws vanuit het Deense kamp. Boesen sprak opnieuw met de spelmaker en schetste een geruststellend beeld.

"Ik heb Christian vanmorgen gesproken en hij stelt het goed. Hij is omringd door zijn familie en zijn moreel is goed. Het is de verwachting dat hij het ziekenhuis snel mag verlaten en weer naar huis kan gaan. We zorgen goed voor de andere spelers en stafleden en houden regelmatig contact met hen." De boodschap van Boesen wordt ook door Eriksen gedeeld op zijn eigen Instagram-account.

Boesen wil zich niet uitlaten over de vraag of Eriksen zijn carrière moet beëindigen na het nieuwe incident. “Dat laat ik over aan de hartspecialisten.”

Herinneringen aan EK 2021

Het incident riep direct herinneringen op aan het Europees kampioenschap van 2021. Tijdens de groepswedstrijd tegen Finland kreeg Eriksen destijds een hartstilstand en moest hij op het veld worden gereanimeerd. Dankzij snel medisch handelen overleefde hij die dramatische gebeurtenis.

Na dat voorval kreeg de Deen een implanteerbare cardioverter-defibrillator (ICD), een apparaat dat gevaarlijke hartritmestoornissen kan corrigeren. Ondanks de zware medische tegenslag keerde hij acht maanden later terug op het hoogste niveau. Omdat profvoetbal met een ICD in Italië niet was toegestaan, kwam er een einde aan zijn periode bij Inter. Vervolgens speelde Eriksen voor Brentford en Manchester United, voordat hij in september 2025 de overstap maakte naar Wolfsburg.

Zowel Denemarken als Oekraïne slaagde er overigens niet in zich te plaatsen voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.