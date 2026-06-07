Grote paniek: Christian Eriksen (34) zakt in elkaar op het veld

Een schokkend incident zondagmiddag tijdens het oefenduel tussen Denemarken en Oekraïne in Odense. zakte in de tweede helft van de wedstrijd in elkaar op het veld, waarna de wedstrijd werd stilgelegd.

Het oefenduel tussen Denemarken en Oekraïne was 65 minuten onderweg toen Eriksen plots in elkaar zakte op het veld. De situatie leidde meteen tot grote paniek op en langs het veld, gezien de medische voorgeschiedenis van de 34-jarige Deense middenvelder.

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Eriksen werd tijdens het EK in 2021 tijdens het duel tussen Denemarken en Finland getroffen door een hartstilstand. De voormalig Ajacied, tegenwoordig onder contract bij VfL Wolfsburg, werd uiteindelijk succesvol gereanimeerd en kon zijn carrière maanden later voortzetten doordat er een onderhuidse defibrillator werd geplaatst.

Zondag sloeg het noodlot opnieuw toe bij Eriksen. De wedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne werd meteen stilgelegd en definitief gestaakt. De Deense voetbalbond heeft inmiddels laten weten dat Eriksen weer bij bewustzijn is. Meer details zijn er nog niet.