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Grote paniek: Christian Eriksen (34) zakt in elkaar op het veld

7 juni 2026, 20:27
Christian Eriksen
Foto: © TV2
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Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Een schokkend incident zondagmiddag tijdens het oefenduel tussen Denemarken en Oekraïne in Odense. Christian Eriksen zakte in de tweede helft van de wedstrijd in elkaar op het veld, waarna de wedstrijd werd stilgelegd.

Het oefenduel tussen Denemarken en Oekraïne was 65 minuten onderweg toen Eriksen plots in elkaar zakte op het veld. De situatie leidde meteen tot grote paniek op en langs het veld, gezien de medische voorgeschiedenis van de 34-jarige Deense middenvelder.

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Eriksen werd tijdens het EK in 2021 tijdens het duel tussen Denemarken en Finland getroffen door een hartstilstand. De voormalig Ajacied, tegenwoordig onder contract bij VfL Wolfsburg, werd uiteindelijk succesvol gereanimeerd en kon zijn carrière maanden later voortzetten doordat er een onderhuidse defibrillator werd geplaatst.

Zondag sloeg het noodlot opnieuw toe bij Eriksen. De wedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne werd meteen stilgelegd en definitief gestaakt. De Deense voetbalbond heeft inmiddels laten weten dat Eriksen weer bij bewustzijn is. Meer details zijn er nog niet.

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Het is erg wat er gebeurt is met Christian Eriksen maar Christian Eriksen ga lekker met pensioen je wordt te oud je tijd is nu gekomen om te stoppen

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.637 Reacties
1.091 Dagen lid
17.490 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Het is erg wat er gebeurt is met Christian Eriksen maar Christian Eriksen ga lekker met pensioen je wordt te oud je tijd is nu gekomen om te stoppen

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Christian Eriksen

Christian Eriksen
VfL Wolfsburg
Team: Wolfsburg
Leeftijd: 34 jaar (14 feb. 1992)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Wolfsburg
31
3
2024/2025
Man Utd
23
1
2023/2024
Man Utd
22
1
2022/2023
Man Utd
28
1

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