De technische staf van Mark van Bommel als nieuwe bondscoach van België begint zich af te tekenen. Het Nieuwsblad meldt dat zowel Maarten Martens als Boudewijn Zenden in beeld is als assistent.

Het heeft er alle schijn van dat Van Bommel bij De Rode Duivels de opvolger gaat worden van de Rudi Garcia, wiens contract na het WK niet verlengd werd. De Nederlander gaat volgens Belgische media een contract tekenen tot en met het EK van 2028. Met het vertrek van Garcia verdween ook een gedeelte van de technische staf, waardoor er in samenspraak met Van Bommel gezocht kan worden naar nieuwe assistenten.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Het Nieuwsblad wil Van Bommel 'meerdere landgenoten' meenemen naar de KBVB, waarbij Zenden genoemd wordt als assistent. Voordeel van de 54-voudig Oranje-international is dat hij door zijn verleden bij Olympique Marseille Frans spreekt, wat uiteraard een pre is in de tweetalige Belgische selectie. Zenden werkte in het verleden onder meer als assistent van Rafael Benítez bij Chelsea en fungeerde bij PSV als individuele trainer in de periode dat Van Bommel daar hoofdtrainer was.

Behalve Zenden zou ook Reinier Robbemond in beeld zijn als mogelijke assistent en zou ook de Nederlandse videoanalist Alex Abresch, met wie Van Bommel al samenwerkte bij PSV, VfL Wolfsburg en Royal Antwerp FC, zich bij de staf kunnen gaan voegen.

Om niet volledig op de Nederlandse toer te gaan, zou er in de persoon van Maarten Martens bovendien ook een Belgische assistent worden toegevoegd aan de staf van Van Bommel. Martens kwam als speler negen keer uit voor De Rode Duivels. Na zijn actieve loopbaan werkte hij als jeugd- en assistent-trainer bij Club Brugge, om uiteindelijk terug te keren bij AZ. In Alkmaar was Martens achtereenvolgens trainer van de Jong-ploeg en assistent van hoofdtrainer Pascal Jansen, na diens ontslag in januari 2024 werd hij zelf hoofdtrainer. Twee jaar later, in januari van dit jaar, zette AZ Martens op straat.