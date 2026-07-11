Thibaut Courtois onthult: 'Ik kon en wilde in doel blijven staan'

had vrijdagavond helemaal niet gewisseld hoeven worden tegen Spanje. De doelman van België wilde ondanks een blessure doorspelen, maar bondscoach Rudi Garcia besloot anders. Dat pakte uiteindelijk desastreus uit.

Courtois moest vrijdagavond na 71 minuten het veld verlaten nadat hij een blessure had opgelopen. De ervaren sluitpost werd vervangen door reservedoelman Senne Lammens, die in de slotfase een kostbare fout maakte. Daardoor ging België met 2-1 onderuit tegen Spanje.

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Na afloop blikte Courtois bij verschillende media terug op zijn wissel. "Het is gewoon jammer om eruit te gaan. Het was een speciale wedstrijd. Ik voelde me goed. Ik had twee keer uitgetrapt. Bij de tweede keer voelde ik toch iets meer pijn in de quadriceps. Ik heb meegedeeld dat ik geen lange ballen meer kon trappen. Ik kon in doel blijven staan. Maar de coach zei me dat hij me zou wisselen als ik me niet honderd procent voelde", legt Courtois uit.

De doelman vervolgt: "Ik wilde blijven doorspelen, maar hij heeft de keuze gemaakt om mij te vervangen. Dat is geen probleem: de ploeg gaat boven alles."

Bondscoach Garcia had achteraf geen spijt van zijn beslissing, al bleek de wissel wel cruciaal. Lammens ging in de slotfase in de fout, waardoor België de wedstrijd verloor. Courtois neemt het echter op voor zijn landgenoot. "Het is jammer dat Senne die bal net niet kon klemmen. We zijn na de wedstrijd naar hem toe gegaan om hem een knuffel te geven. Senne is een uitstekende keeper met een mooie toekomst. Zulke momenten maken je sterker. Natuurlijk is het heel zuur, maar het moet hem niet typeren. Of dat alle schuld nu bij hem ligt. Dit hoort bij voetbal."

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