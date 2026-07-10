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Van der Vaart walgt van ‘heel verdrietig’ moment bij Frankrijk - Marokko

10 juli 2026, 00:38
Rafael van der Vaart Frankrijk Marokko
Foto: © NOS
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Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.
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Voor Marokko eindigde het WK donderdagavond in de kwartfinales tegen Frankrijk. Het Noord-Afrikaanse land zat geen moment in de wedstrijd en werd uiteindelijk met een 2-0 nederlaag naar huis gestuurd, door doelpunten in de tweede helft van Kylian Mbappé en Ousmane Dembélé.

Rafael van der Vaart concludeert na afloop in de studio van de NOS dat Marokko nimmer een vuist kon maken. Volgens de oud-voetballer en analist speelde de ploeg van bondscoach Mohamed Ouahbi ‘zijn slechtste wedstrijd van het toernooi’.

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Collega-analist Wim Kieft merkt op dat de afwezigheid van de geblesseerde Ismael Saibari ‘een tik was’ voor Marokko. “Ik denk eerlijk gezegd dat Frankrijk zelfs met Saibari gewonnen had”, reageert de eveneens aanwezige Nordin Amrabat. “Frankrijk is echter twee klassen beter. We moeten gewoon realistisch zijn. Soms moet je gewoon eerlijk zijn. Frankrijk was gewoon beter.”

Van der Vaart staat ook nog even stil bij de aftrap die Marokko verrichtte meteen na de 2-0 van Dembélé. De Marokkanen kozen ervoor om de wedstrijd te hervatten door de bal vanaf de aftrap meteen uit te spelen halverwege de helft van Frankrijk. “Dit is heel verdrietig voor het voetbal, vind ik”, zegt de oud-middenvelder over het moment. “Schiet hem dan iets verder uit… Dan begrijp ik het nog niet.”

“Als je de bal bij de cornervlag uitschiet, kun je ze gelijk vastzetten”, reageert Amrabat. Van der Vaart antwoordt: “Dit slaat helemaal nergens op.”

Ook Kieft doet tot slot nog zijn zegje over de aftrap van Marokko: “Bij 1-0 achter… Ze doen het ook bij de aftrap. Je doet het om de tegenstander vast te zetten, maar dat hebben ze eigenlijk nooit gedaan. Dan kun je beter niet zo’n aftrap nemen, dan ben je meteen de bal kwijt. Maar goed, je ziet het meer ploegen doen.”

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Nordin Amrabat

Nordin Amrabat
Wydad Athletic Club
Team: Wydad AC
Leeftijd: 39 jaar (31 mrt. 1987)
Positie: M (R), AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
AEK Athens
6
1
2024/2025
Hull
10
0
2023/2024
AEK Athens
27
6
2022/2023
AEK Athens
31
7

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Groep C
GS
DS
PT
1
Brazilië
3
6
7
2
Marokko
3
3
7
3
Schotland
3
-3
3
4
Haïti
3
-6
0

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