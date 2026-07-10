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Nederlandse kijkers kunnen maar één ding denken na Frankrijk - Marokko

10 juli 2026, 00:01
Kylian Mbappe
Foto: © Imago
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Nederlandse televisiekijkers zijn donderdagavond niet onder de indruk geraakt van Marokko in de WK-wedstrijd tegen Frankrijk. Veel voetbalfans kunnen zich niet aan de indruk onttrekken dat Nederland in de zestiende finale eigenlijk had moeten winnen van de Noord-Afrikaanse ploeg.

Marokko had weinig in de melk te brokkelen tegen Frankrijk en verloor met 2-0, na doelpunten van Kylian Mbappé en Ousmane Dembélé, De ploeg van bondscoach Mohamed Ouahbi was in de vorige rondes tegen Canada (0-3 zege) en Nederland (1-1, winst na strafschoppen) een stuk dominanter.

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Volgens veel Nederlandse kijkers heeft bondscoach Ronald Koeman een grote fout gemaakt door vijf verdedigers op te stellen tegen Marokko. Oranje trok zich terug en creëerde nauwelijks kansen, afgezien van het doelpunt van Cody Gakpo. Koeman verdedigde die tactiek na afloop: hij koos voor vijf verdedigers omdat Oranje in de groepsfase met vier verdedigers defensief kwetsbaar oogde.

Anderzijds leeft ook het besef dat Nederland een flinke underdog zou zijn geweest in een eventuele confrontatie met Frankrijk. "Geweldig Frankrijk. Je zou bijna zeggen: goed dat Oranje al was uitgeschakeld. Je kunt ook zeggen, opnieuw: vreemd dat Oranje zo bang was voor Marokko", schrijft journalist Willem Vissers bijvoorbeeld.

Frankrijk speelt in de halve finale van het WK tegen Spanje of België. Vrijdag wordt duidelijk wie de tegenstander wordt; volgende week dinsdag wordt de halve finale gespeeld in het AT&T Stadium in Dallas.

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Kaozz
113 Reacties
35 Dagen lid
252 Likes
Kaozz
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Eerlijk is eerlijk… Marokko is gewoon een matige ploeg die door Koeman compleet verkeerd is beoordeeld.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kaozz
113 Reacties
35 Dagen lid
252 Likes
Kaozz
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Eerlijk is eerlijk… Marokko is gewoon een matige ploeg die door Koeman compleet verkeerd is beoordeeld.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Frankrijk - Marokko

2 - 0
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep I
GS
DS
PT
1
Frankrijk
3
8
9
2
Noorwegen
3
1
6
3
Senegal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0

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