De analisten van de NOS zijn na afloop van Frankrijk - Marokko (2-0) vol lof over . Voormalig international Rafael van der Vaart zegt dat iedereen die aan de steraanvaller van Real Madrid heeft getwijfeld 'zich moet schamen'.

Mbappé was tegen de Marokkanen de gevaarlijkste man aan Franse zijde. De aanvaller miste in de eerste helft een penalty (redding Yassine Bounou), maar revancheerde zich na rust door met een bekeken schot in de verre hoek alsnog voor de 1-0 te tekenen. Daarmee kwam hij weer op gelijke hoogte met zijn voormalige ploeggenoot Lionel Messi op de topscorerslijst van dit WK, beiden staan nu op acht treffers. Amper vijf minuten later bepaalde Ousmane Dembélé op aangeven van Mbappé de eindstand op 2-0, waardoor Les Bleus zich mogen opmaken voor de halve finale waarin Spanje of België de tegenstander zal zijn.

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Wim Kieft is tijdens de nabeschouwing lyrisch over de kwaliteiten van Mbappé. "Het is speciaal, het is ook uniek. En dit is ook niet de eerste keer dat hij zo'n goal maakt", zegt de oud-spits terwijl de regie de beelden van de 1-0 nog eens vertoont. "Er is bijna géén ruimte", zegt Van der Vaart bewonderend. Nordin Amrabat vraagt zijn tafelgenoten: "Als Frankrijk het WK wint, krijgt Mbappé dan de Ballon d'Or?" Kieft weet het wel zeker: "Ja, dat moet. Dat moet."

Dan brengt Van der Vaart het gesprek op de kritiek die Mbappé bij zijn club over zich heen kreeg. Begin mei wonden de supporters van Real Madrid zich op toen de Fransman op vakantie ging naar Italië, terwijl hij op dat moment vanwege een blessure niet kon spelen voor De Koninklijke. Een online petitie om Mbappé te lozen werd in korte tijd miljoenen keren ondertekend. Van der Vaart spreekt er schande van: "Moeten mensen in Madrid zich niet schamen dat ze aan hem getwijfeld hebben? Ze moeten die anderen wegdoen, hij is gewoon de allerbeste", aldus de voormalig Oranje-international.