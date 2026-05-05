Een groot aantal fans van Real Madrid is helemaal klaar met . Een petitie die het vertrek van de Fransman eist is op het moment van schrijven al bijna vier miljoen keer ondertekend. Mbappé wordt aangewezen als verantwoordelijke waarom het dit seizoen niet loopt bij Real Madrid.

Mbappé maakte in 2024 met veel bombarie transfervrij de overstap van Paris Saint-Germain naar Real Madrid. Hoewel de aanvaller goede statistieken kan overleggen, wisten de Madrilenen sinds zijn komst in LaLiga en de Champions League geen geweldige indruk te maken. Dit seizoen was de kwartfinale het eindstation in het miljardenbal, terwijl Barcelona komend weekend uitgerekend in El Clásico de Spaanse titel kan veroveren.

De fans van Real Madrid wijzen hierin vooral naar Mbappé. De Fransman zou een conflict hebben met de trainersstaf van De Koninklijke, terwijl hij ook in onmin zou leven met verschillende ploeggenoten. Daarnaast kampt hij momenteel met een spierblessure. In plaats van te werken aan zijn herstel, besloot Mbappé afgelopen week met zijn geliefde Ester Exposito op vakantie te gaan naar Italië. Dat zorgt voor frustratie bij de fans van Real Madrid.

Inmiddels hebben de supporters een petitie opgezet, die pleit voor het vertrek van de Franse ster. “Madridistas, laat je horen. Als je denkt dat er verandering nodig is, blijf dan niet stil: teken de petitie en doe wat je denk dat goed is voor de club”, zo klinkt het. Na het tekenen van de petitie, wat inmiddels al bijna vier miljoen mensen hebben gedaan, staat de volgende tekst in beeld: “We hebben je gehoord: weg met Mbappé.”

Mbappé reageert

De entourage van Mbappé heeft tegenover persbureau AFP gereageerd op de situatie. “De kritiek komt voor uit een overinterpretatie van bepaalde elementen gerelateerd aan een herstelperiode die strikt wordt gecontroleerd door de club”, klinkt het. “Daarbij wordt niet gekeken naar hoeveel dagelijks werk Kylian daadwerkelijk stopt in zijn betrokkenheid bij het team.”