Live voetbal

Ajax-doelwit Dani Ceballos op ramkoers bij Real Madrid

24 april 2026, 14:31
Dani Ceballos
Foto: © Imago/realtimes
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Dani Ceballos heeft zich niet populair gemaakt bij Real Madrid. De middenvelder, die in de belangstelling van Ajax staat, is uit de selectie gezet na een botsing met trainer Álvaro Arbeloa.

Dat nieuws werd vrijdagmiddag door verschillende Spaanse media gemeld. Tijdens de trainingsweek is er een 'meningsverschil' ontstaan tussen Ceballos en zijn coach, waarna Arbeloa besloot de middenvelder buiten de selectie te laten voor het duel met Real Betis. Wat er precies is voorgevallen, blijft vooralsnog onduidelijk.

Artikel gaat verder onder video

Spaanse media houden er rekening mee dat Ceballos de rest van het seizoen niet meer in actie komt. Dat zou betekenen dat de Spanjaard, die dit seizoen sowieso nauwelijks in de plannen voorkomt, zijn laatste wedstrijd voor De Koninklijke al heeft gespeeld. Real Madrid wil hem komende zomer namelijk definitief van de hand doen.

Ajax is een van de clubs die belangstelling heeft voor de 29-jarige middenvelder, zo bevestigt AS vrijdagmiddag opnieuw: 'Jordi Cruijff ziet hem als de perfecte aanwinst omdat de jeugdigheid van de Ajax-spelers combineert met zijn ervaring en veteranenstatus vanuit zijn tijd in La Liga en de Premier League.'

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Daniel Ceballos Fernández

Daniel Ceballos Fernández
Real Madrid
Team: Real Madrid
Leeftijd: 29 jaar (7 aug. 1996)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Real Madrid
15
0
2024/2025
Real Madrid
23
0
2023/2024
Real Madrid
20
0
2022/2023
Real Madrid
30
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
31
49
77
2
Feyenoord
30
21
55
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws