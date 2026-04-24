Dani Ceballos heeft zich niet populair gemaakt bij Real Madrid. De middenvelder, die in de belangstelling van Ajax staat, is uit de selectie gezet na een botsing met trainer Álvaro Arbeloa.

Dat nieuws werd vrijdagmiddag door verschillende Spaanse media gemeld. Tijdens de trainingsweek is er een 'meningsverschil' ontstaan tussen Ceballos en zijn coach, waarna Arbeloa besloot de middenvelder buiten de selectie te laten voor het duel met Real Betis. Wat er precies is voorgevallen, blijft vooralsnog onduidelijk.

Artikel gaat verder onder video

Spaanse media houden er rekening mee dat Ceballos de rest van het seizoen niet meer in actie komt. Dat zou betekenen dat de Spanjaard, die dit seizoen sowieso nauwelijks in de plannen voorkomt, zijn laatste wedstrijd voor De Koninklijke al heeft gespeeld. Real Madrid wil hem komende zomer namelijk definitief van de hand doen.

Ajax is een van de clubs die belangstelling heeft voor de 29-jarige middenvelder, zo bevestigt AS vrijdagmiddag opnieuw: 'Jordi Cruijff ziet hem als de perfecte aanwinst omdat de jeugdigheid van de Ajax-spelers combineert met zijn ervaring en veteranenstatus vanuit zijn tijd in La Liga en de Premier League.'