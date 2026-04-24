De protestactie van Boys From The South, een supportersgroep uit de harde kern van PSV, maakt de tongen los na PSV – PEC Zwolle (6-1). De fanatieke fans van de Eindhovenaren kozen er in de eerste helft voor om geen sfeer te maken, wat voor een reactie zorgde bij de rest van het Philips Stadion: de ouderwetse wave.

Er was nauwelijks sprake van sfeer in de eerste helft bij PSV – PEC, iets wat veel fans dan ook direct opviel. Dat had te maken met de protestactie van Boys From The South. De supportersgroep is ontevreden over in totaal twaalf stadionverboden die de club deze week uitdeelde en deelde enkele uren voor de aftrap tegen PEC een statement op Instagram.

Volgens de sfeergroep zijn die uitgedeelde stadionverboden onterecht, iets wat in hun ogen al vaker is voorgekomen. LightTown Madness, een andere supportersgroep van PSV, toonde zich solidair en bleef de eerste helft muisstil.

In delen van de rest van het Philips Stadion werd deze actie niet bepaald toegejuicht. Dat bleek met name toen de wave werd ingezet: het hele stadion deed mee, behalve de Oost-tribune, wat hen op een fluitconcert kwam te staan. Vervolgens klonken er ook leuzen als ‘het is stil aan de overkant’ uit de kelen van diverse PSV-supporters.

Andere clubs smullen van onenigheid tussen PSV-fans

Fans van andere clubs reageren massaal op de opvallende taferelen in het Philips Stadion. Vooral de ingezette wave zorgt voor hoongelach, zo blijkt uit reacties op X.