Live voetbal

‘Gênante’ wave bij PSV – PEC maakt tongen flink los

24 april 2026, 14:47
Fans van PSV
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Redactie FCUpdate
Redactie FCUpdate | Redacteur

De protestactie van Boys From The South, een supportersgroep uit de harde kern van PSV, maakt de tongen los na PSV – PEC Zwolle (6-1). De fanatieke fans van de Eindhovenaren kozen er in de eerste helft voor om geen sfeer te maken, wat voor een reactie zorgde bij de rest van het Philips Stadion: de ouderwetse wave.

Er was nauwelijks sprake van sfeer in de eerste helft bij PSV – PEC, iets wat veel fans dan ook direct opviel. Dat had te maken met de protestactie van Boys From The South. De supportersgroep is ontevreden over in totaal twaalf stadionverboden die de club deze week uitdeelde en deelde enkele uren voor de aftrap tegen PEC een statement op Instagram.

Artikel gaat verder onder video

Volgens de sfeergroep zijn die uitgedeelde stadionverboden onterecht, iets wat in hun ogen al vaker is voorgekomen. LightTown Madness, een andere supportersgroep van PSV, toonde zich solidair en bleef de eerste helft muisstil.

In delen van de rest van het Philips Stadion werd deze actie niet bepaald toegejuicht. Dat bleek met name toen de wave werd ingezet: het hele stadion deed mee, behalve de Oost-tribune, wat hen op een fluitconcert kwam te staan. Vervolgens klonken er ook leuzen als ‘het is stil aan de overkant’ uit de kelen van diverse PSV-supporters.

Andere clubs smullen van onenigheid tussen PSV-fans

Fans van andere clubs reageren massaal op de opvallende taferelen in het Philips Stadion. Vooral de ingezette wave zorgt voor hoongelach, zo blijkt uit reacties op X.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

PSV - PEC

PSV
6 - 1
PEC Zwolle
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
31
49
77
2
Feyenoord
30
21
55
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws