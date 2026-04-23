Dit is waarom het muisstil is in het Philips Stadion bij PSV - PEC Zwolle

23 april 2026, 21:49
Ricardo Pepi PSV PEC Zwolle
Foto: © Imago
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

PSV speelt donderdagavond tegen PEC Zwolle voor het eerst sinds de binnengehaalde landstitel weer voor eigen publiek. Kijkers van het duel verbazen zich massaal over het gebrek aan sfeer in het Philips Stadion.

PSV stelde het landskampioenschap in de Eredivisie tweeënhalf week geleden veilig, daags na de 4-3 zege op eigen veld tegen FC Utrecht. Van een feeststemming is donderdagavond tegen PEC echter allesbehalve sprake in het Philips Stadion, ondanks dat Ricardo Pepi de Eindhovenaren al na acht minuten voetballen op voorsprong bracht.

De timide sfeer in het Philips Stadion heeft alles te maken met een protestactie van de harde kern van PSV, genaamd Boys From The South. De supportersgroep is ontevreden over in totaal twaalf stadionverboden die de club deze week uitdeelde en deelde enkele uren voor de aftrap tegen PEC een statement op Instagram.

“Begrijp ons goed: stadionverboden accepteren wij, mits ze terecht zijn. Maar opnieuw staan er jongens buiten die niets hebben gedaan. En dit is geen incident. Eerder zijn mensen voor jaren buitengesloten op basis van onjuiste stewardverklaringen, zonder mogelijkheid tot een fatsoenlijk beroep. Dat begint steeds meer te lijken op een gerichte hetze”, valt er te lezen op het account van Boys From The South.

“Prima. Dan geven wij de club precies wat ze lijken te willen: Geen sfeer. Geen beleving. Geen voetbalcultuur”, klinkt het.

De harde kern voegde de daad bij het woord tijdens de wedstrijd en hield zich opvallend stil, zelfs na de openingstreffer van Pepi. De bedrukte sfeer in het stadion is veel kijkers opgevallen:

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
