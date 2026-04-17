Live voetbal

Zoveel dragen Ajax, Feyenoord en PSV bij aan de coëfficiënten van Nederland

17 april 2026, 07:55
Wout Weghorst, Ayase Ueda en Ismael Saibari
Foto: © Imago/realtimes
2 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Het Europese seizoen zit erop voor alle Nederlandse clubs en daarmee ook de mogelijkheid om punten te pakken voor de coëfficiëntenranglijst. Nederland sluit het seizoen af met het laagste puntenaantal in jaren.

PSV, Ajax, Feyenoord, FC Utrecht, AZ en Go Ahead Eagles verzamelden 9,979 punten, het laagste aantal sinds het seizoen 2020/21 (9,2). De voortekenen waren goed, want voor het eerst in zeventien jaar was Nederland met zes clubs vertegenwoordigd in de Europese groepsfases. De prestaties daarin lieten echter te wensen over.

Artikel gaat verder onder video

PSV en Ajax kwamen niet door de competitiefase van de Champions League, terwijl Feyenoord, FC Utrecht en Go Ahead Eagles in diezelfde fase strandden in de Europa League. AZ bereikte wel de knock-outfase van de Conference League en werd donderdagavond in de kwartfinale uitgeschakeld door Shakhtar Donetsk. Daarmee pakte AZ dit seizoen de meeste coëfficiëntenpunten voor Nederland.

Nederland eindigt de coëfficiëntenperiode 2021-2026 met 67,929 punten. In maart raakte Nederland al de zesde plek op de UEFA-ranglijst kwijt aan Portugal, en daarmee ook het tweede rechtstreekse Champions League-ticket. Donderdag werd FC Porto in de Europa League uitgeschakeld door Nottingham Forest, maar SC Braga zegevierde over Real Betis en kan de score van Portugal dus nog verder opvijzelen. Het verschil bedraagt nu iets minder dan 5 punten.

Het Eindhovens Dagblad heeft ondertussen uitgerekend welke teams het meest hebben bijgedragen aan het coëfficiëntentotaal van Nederland tussen 2021 en 2026. De grootste clubs ontlopen elkaar niet veel: PSV was de grootste puntenpakker (24,3%), gevolgd door Feyenoord (22,7%), AZ (22,3%) en Ajax (19,2%). Op grote afstand volgen FC Twente (4,4%), Vitesse (4,1%), FC Utrecht (1,6%) en tot slot Go Ahead Eagles (1,4%).

➡️ Meer over de Eredivisie

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 2 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

De kikker
463 Reacties
1.099 Dagen lid
659 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

En dan hoor je al die Feyenoorders bleiren dat het alleen door hun komt dat Nederland twee rechtstreekse tickets krijgt 😂

Martine
267 Reacties
434 Dagen lid
732 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@De kikker je moet wel heel zielig zijn om daar gelijk over te nbeginnem. FC Utrecht levert trouwens niks mocht je daar over beginnen

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

De kikker
463 Reacties
1.099 Dagen lid
659 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

En dan hoor je al die Feyenoorders bleiren dat het alleen door hun komt dat Nederland twee rechtstreekse tickets krijgt 😂

Martine
267 Reacties
434 Dagen lid
732 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@De kikker je moet wel heel zielig zijn om daar gelijk over te nbeginnem. FC Utrecht levert trouwens niks mocht je daar over beginnen

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51
6
AZ
30
7
48
7
Utrecht
30
13
44

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws