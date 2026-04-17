Zoveel dragen Ajax, Feyenoord en PSV bij aan de coëfficiënten van Nederland

Het Europese seizoen zit erop voor alle Nederlandse clubs en daarmee ook de mogelijkheid om punten te pakken voor de coëfficiëntenranglijst. Nederland sluit het seizoen af met het laagste puntenaantal in jaren.

PSV, Ajax, Feyenoord, FC Utrecht, AZ en Go Ahead Eagles verzamelden 9,979 punten, het laagste aantal sinds het seizoen 2020/21 (9,2). De voortekenen waren goed, want voor het eerst in zeventien jaar was Nederland met zes clubs vertegenwoordigd in de Europese groepsfases. De prestaties daarin lieten echter te wensen over.

PSV en Ajax kwamen niet door de competitiefase van de Champions League, terwijl Feyenoord, FC Utrecht en Go Ahead Eagles in diezelfde fase strandden in de Europa League. AZ bereikte wel de knock-outfase van de Conference League en werd donderdagavond in de kwartfinale uitgeschakeld door Shakhtar Donetsk. Daarmee pakte AZ dit seizoen de meeste coëfficiëntenpunten voor Nederland.

Nederland eindigt de coëfficiëntenperiode 2021-2026 met 67,929 punten. In maart raakte Nederland al de zesde plek op de UEFA-ranglijst kwijt aan Portugal, en daarmee ook het tweede rechtstreekse Champions League-ticket. Donderdag werd FC Porto in de Europa League uitgeschakeld door Nottingham Forest, maar SC Braga zegevierde over Real Betis en kan de score van Portugal dus nog verder opvijzelen. Het verschil bedraagt nu iets minder dan 5 punten.

Het Eindhovens Dagblad heeft ondertussen uitgerekend welke teams het meest hebben bijgedragen aan het coëfficiëntentotaal van Nederland tussen 2021 en 2026. De grootste clubs ontlopen elkaar niet veel: PSV was de grootste puntenpakker (24,3%), gevolgd door Feyenoord (22,7%), AZ (22,3%) en Ajax (19,2%). Op grote afstand volgen FC Twente (4,4%), Vitesse (4,1%), FC Utrecht (1,6%) en tot slot Go Ahead Eagles (1,4%).