Rafael van der Vaart verdenkt de Russische nationale ploeg ervan doping te hebben gebruikt tijdens het EK van 2008, zo maakt hij duidelijk in de podcast Wes & Raf. Rusland was in de kwartfinale na verlenging te sterk voor Oranje en Van der Vaart vindt het verdacht hoe fit de tegenstander was na negentig zware minuten in de hitte.

Het Nederlands elftal begon in 2008 fantastisch aan het EK in Oostenrijk en Zwitserland. De ploeg van toenmalig bondscoach Marco van Basten vernederde in de eerste wedstrijden Italië (3-0) en Frankrijk (4-1), de twee finalisten van het WK van 2006. Na een 2-0 zege in de derde groepswedstrijd was het vertrouwen bij Oranje groot, maar Rusland bleek in de kwartfinale te sterk na verlenging.

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De Russen kwamen in de reguliere speeltijd na bijna een uur spelen op voorsprong, maar vlak voor tijd wist Ruud van Nistelrooij verlenging af te dwingen. Daarin moest Oranje in de laatste tien minuten nog twee tegentreffers slikken, waardoor het toernooi ten einde kwam. “Ik ga je even vertellen, je moet die wedstrijd eens terugkijken”, begint Van der Vaart als presentatrice Noa Vahle het duel aanhaalt. “Alle ballen vlogen net naast”, geeft de oud-middenvelder aan dat hij vond dat Oranje pech had.

Ook vond hij de fitheid van de Russen verdacht. “Het was veertig graden in Basel en we waren volledig naar de kloten. Die verlenging begint en zij waren weer als nieuw…”, leidt Van der Vaart zijn verdenkingen in. “Ik weet niet wat daar gebeurd is…”, haakt Wesley Sneijder erop in. “We mogen het niet zeggen, maar het was niet normaal”, aldus Van der Vaart. Vahle vindt dat Van der Vaart zijn beschuldiging moet uitspreken. “Nou we hebben het dopinggebeuren wel gehoord met Rusland”, suggereert hij, doelend op het Russische dopingschandaal dat ruim tien jaar geleden aan het licht kwam.

Vahle vraagt vervolgens of dat het vermoeden is van Van der Vaart. “Nee, maar wij waren aan het drukken. Toen viel de 1-1 en dachten wij: we gaan eroverheen. En toen begon die Arshavin weer te rennen alsof het de eerste minuut was. En wij konden niet meer.”