Live voetbal

Van der Vaart doet enorme beschuldiging: ‘Mag het eigenlijk niet zeggen, maar…’

3 juni 2026, 13:26
Rafael van der Vaart
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Rafael van der Vaart verdenkt de Russische nationale ploeg ervan doping te hebben gebruikt tijdens het EK van 2008, zo maakt hij duidelijk in de podcast Wes & Raf. Rusland was in de kwartfinale na verlenging te sterk voor Oranje en Van der Vaart vindt het verdacht hoe fit de tegenstander was na negentig zware minuten in de hitte.

Het Nederlands elftal begon in 2008 fantastisch aan het EK in Oostenrijk en Zwitserland. De ploeg van toenmalig bondscoach Marco van Basten vernederde in de eerste wedstrijden Italië (3-0) en Frankrijk (4-1), de twee finalisten van het WK van 2006. Na een 2-0 zege in de derde groepswedstrijd was het vertrouwen bij Oranje groot, maar Rusland bleek in de kwartfinale te sterk na verlenging.

Artikel gaat verder onder video

De Russen kwamen in de reguliere speeltijd na bijna een uur spelen op voorsprong, maar vlak voor tijd wist Ruud van Nistelrooij verlenging af te dwingen. Daarin moest Oranje in de laatste tien minuten nog twee tegentreffers slikken, waardoor het toernooi ten einde kwam. “Ik ga je even vertellen, je moet die wedstrijd eens terugkijken”, begint Van der Vaart als presentatrice Noa Vahle het duel aanhaalt. “Alle ballen vlogen net naast”, geeft de oud-middenvelder aan dat hij vond dat Oranje pech had.

Ook vond hij de fitheid van de Russen verdacht. “Het was veertig graden in Basel en we waren volledig naar de kloten. Die verlenging begint en zij waren weer als nieuw…”, leidt Van der Vaart zijn verdenkingen in. “Ik weet niet wat daar gebeurd is…”, haakt Wesley Sneijder erop in. “We mogen het niet zeggen, maar het was niet normaal”, aldus Van der Vaart. Vahle vindt dat Van der Vaart zijn beschuldiging moet uitspreken. “Nou we hebben het dopinggebeuren wel gehoord met Rusland”, suggereert hij, doelend op het Russische dopingschandaal dat ruim tien jaar geleden aan het licht kwam.

Vahle vraagt vervolgens of dat het vermoeden is van Van der Vaart. “Nee, maar wij waren aan het drukken. Toen viel de 1-1 en dachten wij: we gaan eroverheen. En toen begon die Arshavin weer te rennen alsof het de eerste minuut was. En wij konden niet meer.”

➡️ Meer nieuws over Rafael van der Vaart

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ronald Koeman

De 26 van Ronald Koeman: deze spelers gaan met Oranje naar het WK

  • wo 27 mei, 14:11
  • 27 mei 14:11
  • 16
Denzel Dumfries naar Real Madrid

Enorm nieuws: Denzel Dumfries en Real Madrid akkoord over transfer

  • Gisteren, 22:54
  • Gisteren, 22:54
  • 5
Algerije-fans aangepakt door beveiliging

Opvallende beelden van Algerije-fans gaan rond

  • Gisteren, 22:29
  • Gisteren, 22:29
  • 1
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws