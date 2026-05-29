Van der Vaart: ‘Koeman vertelt leugen op de persconferentie’

Rafael van der Vaart gelooft er niets van dat Ronald Koeman zich tijdens het komende wereldkampioenschap volledig zal afsluiten van de buitenwereld. Volgens de oud-voetballer spreekt de bondscoach van het Nederlands elftal niet de waarheid over zijn voornemen om de media links te laten liggen. De voormalig international stelt dat de keuzeheer in de praktijk juist alles meekrijgt.

Vorige week gaf de bondscoach tijdens een persconferentie in Zeist aan dat hij externe ruis wil vermijden tijdens het eindtoernooi. De trainer is niet van plan om berichten in de Nederlandse media te lezen. "Het leidt alleen maar af", verklaarde hij over die beslissing. De suggestie dat een volledige boycot overdreven zou zijn, wees hij meteen van de hand. "Dan moet ik onderscheid gaan maken tussen de één die misschien iets zinnigs zegt en de ander wat minder. Of naar oud-spelers luisteren", aldus de bondscoach.

In de podcast Wes & Raf kwam dit mediabeleid uitgebreid ter sprake. Noah Vahle stelde dat de bondscoach de applicaties van zijn telefoon gaat halen en de negativiteit gaat negeren. Van der Vaart reageerde daar direct en stellig op. "Dat is een leugen", reageerde de oud-speler. "Die hoort alles. En anders van zijn perschef wel", voegde de voormalig middenvelder daaraan toe.

Die perschef, Samuël Sanches, speelt een belangrijke rol in de huidige overwegingen van de technische staf. De voorlichter vertelde de bondscoach onlangs over de strikte regels in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. "Zodra basketballers daar in de play-offs komen, gaan ze van social media af", legde de bondscoach uit. De oefenmeester overweegt serieus om de selectie een soortgelijk verbod op te leggen. "Misschien, maar dat zal heel moeilijk zijn", hintte de trainer naar een dergelijke maatregel voor de spelersgroep. "Dat heeft ermee te maken dat je in een bubbel zit. Je bent volledig bezig met de prestatie en alles wat van buitenaf komt, leidt af en kost energie", verklaarde de keuzeheer.