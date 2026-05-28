Wilfred Genee en de leiding van Talpa zijn het in eerdere gesprekken niet eens geworden over een mogelijke vrije dag. De presentator zou graag, in navolging van collega René van der Gijp, één avond per week vrijaf willen nemen. De zendertop ziet een dergelijke parttime-rol voor het vaste gezicht van de talkshow echter (nog) niet zitten.

Van der Gijp is momenteel wekelijks op woensdag afwezig, waarbij zijn plek aan de talkshowtafel wordt ingevuld door wisselende gasten. In de podcast 'Zolang Het Leuk Is' van Genee met Rob Kemps aan een vergelijkbare regeling te ambiëren. “Dan zal ik wel eens wat vaker vrij nemen”, reageerde de televisiepersoonlijkheid op de vraag of hij het programma ook tegen een lager salaris zou blijven maken.

Volgens de presentator ligt de bal momenteel bij zijn werkgever. “Kijk, René heeft nu een dag vrij gekregen en daarvan vond de leiding: dat kan. Maar als Johan of ik wegstappen, dan zeggen ze: dan is het er niet meer”, vervolgt hij.

Genee schuift vaste vervanger naar voren

Mocht het in de toekomst tot een nieuwe verbintenis komen, dan wil de presentator de afspraken over zijn inzetbaarheid aanpassen. Het huidige contract van het vaste trio loopt nog tot medio volgend jaar.

"Ik heb ook gezegd op een gegeven moment: ‘Doe mij dan ook maar een dag vrij per week.’ Nou, toen was iedereen in de vlekken gelijk, dus dat was absoluut geen optie", aldus Genee.

Genee heeft inmiddels een duidelijke kandidaat op het oog om zijn stoel wekelijks over te nemen. “Ik zie dat Thomas van Groningen het absoluut over zou kunnen nemen, dus die mogelijkheid is er”, zegt hij. Van Groningen nam eerder deze maand de presentatie al vier avonden op zich. Genee was destijds afwezig omdat hij op Curaçao opnames maakte voor een nieuw interviewprogramma.

Moordend ritme breekt presentator op

De wens voor meer rust komt voort uit de intensiteit van de dagelijkse talkshow. In de online rubriek 'De Krantjes' sprak de presentator onlangs zijn begrip uit voor de vrije dag van Van der Gijp. “We zitten best wel in een heftig ritme, hè, als je erover nadenkt. Altijd maar doorgaan, elke avond”, stelde hij. Momenteel zendt Vandaag Inside live uit vanaf Curaçao, in aanloop naar het naderende WK voetbal.