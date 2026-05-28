Sam van Royen tipt zeer verrassende naam als opvolger van Ronald Koeman: ‘Je kijkt alsof ik gek ben’

Als het aan Sam van Royen ligt, kiest de KNVB voor een buitenlandse bondscoach als Ronald Koeman na het WK vertrekt. De presentator oppert bij Ziggo Sport de naam van Oliver Glasner.

De kans is aanwezig dat de KNVB na het WK dat volgende maand begint op zoek moet naar een nieuwe bondscoach. Koeman is immers in het bezit van een aflopend contract en heeft voorlopig nog een aanstalten gemaakt om een nieuwe verbintenis te tekenen.

Van Royen oppert woensdagavond rondom de Conference League-finale tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano de naam van Glasner. Laatstgenoemde vertrekt na dit seizoen bij Crystal Palace en heeft een verdienstelijke staat van dienst.

“We weten dat Koeman vertrekt. We weten dat Glasner vertrekt. Misschien dat er een huwelijk inzit tussen Oranje en Glasner. Wie weet”, zegt Van Royen bij Ziggo Sport over de 51-jarige Oostenrijkse coach van Crystal Palace.

“Ik opper maar iets, ik gooi het op. Gekke dingen. Je kijkt me aan alsof ik gestoord ben'', richt Van Royen zich tot analist Alex Pastoor.

Pastoor lijkt de suggestie van Van Royen niet gek te vinden. “Ik vind dat soort opties altijd wel heel interessant. Glasner is bij uitstek een trainer die niet het ideale voetbal nastreeft, maar het meest efficiënte.''

''Hij kijkt naar welke ploeg hij heeft, en of hij zich met de beste ploegen in de Premier League kan meten. Op basis van alleen maar de bal hebben. Nee? Dan moeten we in die tien andere functies ook goed zijn'', vervolgt Pastoor.

Pastoor is onder de indruk van het cv van Glasner: ''Bij Eintracht Frankfurt, VfL Wolfsburg en LASK Linz heeft hij ook gepresteerd.''