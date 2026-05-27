Het schaduwteam van Oranje: de beste 11 die er niet bij zijn op het WK

Ronald Koeman maakte woensdagmiddag bekend met welke 26 spelers hij naar het WK wil gaan. De bondscoach van het Nederlands elftal ruimde daarnaast twee plekken in op de zogeheten stand-by-lijst, maar voor alle andere spelers is de WK-droom ten einde. FCUpdate heeft een elftal samengesteld van spelers die níét naar het WK gaan met Oranje.
Onder de lat kiezen we voor Justin Bijlow. De keeper veroverde bij Genoa direct een basisplaats nadat hij in januari overkwam van Feyenoord, maar heeft Koeman niet voldoende kunnen overtuigen voor een plek in de selectie. In maart zat hij, door blessures bij concurrenten, nog wel bij de selectie.
Rechtsachter staat Lutsharel Geertruida, die vanwege zijn plek op de stand-by-lijst nog wel enige WK-hoop mag koesteren. De door blessures afwezige Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij vormen het centrum, met Ian Maatsen op de linksbackpositie.
Joey Veerman, door sommigen gezien als de beste Nederlandse speler in de Eredivisie, verdient een plek op het middenveld. Daar wordt hij vergezeld door Kenneth Taylor en Kees Smit, al was ook Luciano Valente een goede kandidaat geweest voor het fictieve elftal. Valente zit op de 'reservebank'
De meest verrassende afwezige in de WK-selectie is vermoedelijk Jeremie Frimpong. De vleugelspeler van Liverpool kan op alle posities uit de voeten op de rechterflank, maar wordt in dit elftal als rechtsbuiten opgesteld. De rest van de voorhoede is door blessures geteisterd: Emmanuel Emegha en Xavi Simons.
Reservebank: Kjell Scherpen, Sven Botman, Sam Beukema, Wouter Burger, Luciano Valente, Zian Flemming, Ernest Poku en Jayden Addai.
Ja, zo kan ik ook een opstelling maken met een De Ligt en Simons die helemaal niet beschikbaar zijn. Misschien kunnen jullie van Basten, Gullit, Cruijff, Robben en van Persie er ook in zetten; die zijn nl. ook niet beschikbaar
