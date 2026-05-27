Ronald Koeman wordt verrast: 'Dat ga ik niet doen voor Donald Trump'

Een opvallende vraag voor bondscoach Ronald Koeman op de persconferentie na de bekendmaking van de WK-selectie van Oranje. Een sportjournalist beweerde dat het Nederlands elftal tijdens het WK verplichtingen opgelegd krijgt vanuit de FIFA, maar daar blijkt Koeman niet mee bekend.

“Jij bent er verantwoordelijk voor om met dat team ver te komen”, werpt de journalist op. “Je noemde eerder op deze persconferentie al afleiding. Dat probeer je zoveel mogelijk weg te houden bij jezelf en ook bij de groep. Er speelt natuurlijk veel in de wereld.”

“Ik begrijp ook dat er vanuit de FIFA bepaalde programma’s zijn waar spelers op vrije dagen aan moeten deelnemen. Dat ze ergens moeten opdraven voor een fotomoment bijvoorbeeld. Ga je je spelers daar ook zoveel mogelijk voor beschermen, hoe kijk je daarnaar?”, luidt de vraag.

Koeman kijkt wat verbaasd. “Ik weet niet precies waar je op doelt, buiten de gebruikelijke verplichtingen die we hebben met de media. Ik denk in ieder geval niet dat ik met de groep op de foto ga omdat Trump en Infantino graag willen dat we ergens voor een kerk of aan het water poseren. Nee, dat gaat niet gebeuren.”

“Maar volgens mij is dat ook niet aan de hand. Tenminste, ik heb daar niets over gehoord”, vervolgt de bondscoach. “Dus ik kan alleen reageren op basis van wat ik nu weet. En nee, we gaan niet meedoen aan dat soort dingen.”