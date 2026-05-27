Óscar García kan bij Ajax-vertrek mogelijk snel naar nieuwe club

27 mei 2026, 17:13   Bijgewerkt: 17:58
Ajax-trainer Oscar Garcia baalt tijdens Ajax - FC Utrecht in de finale van de play-offs
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Óscar García is in beeld bij Anderlecht, zo meldt Sacha Tavolieri woensdagmiddag op X. De trainer van Ajax zou op een lijstje zijn verschenen om de huidige interim-trainer, Jérémy Taravel, op te volgen.

García werd op 8 maart doorgeschoven van Jong Ajax naar Ajax 1, waar hij Fred Grim opvolgde. De Spanjaard was daarmee de derde trainer van de Amsterdamse hoofdmacht in één seizoen.

De oefenmeester liet Ajax niet bepaald sprankelend voetballen en eindigde op een teleurstellende vijfde plaats. Via de Europese play-offs wist García de Amsterdammers uiteindelijk wel naar de voorrondes van de Conference League te loodsen. Het lijkt erop dat dat zijn laatste kunststukje is in de Johan Cruijff ArenA, aangezien Míchel van Girona dicht bij een akkoord met Jordi Cruijff zou zijn.

Mogelijk hoeft García niet lang te wachten op een nieuwe club. Volgens Tavolieri staat de Spanjaard op een lijstje van Anderlecht, dat na een tumultueus seizoen op zoek is naar een nieuwe hoofdtrainer. Paars-wit wil interim-trainer Taravel terugschuiven naar zijn rol als assistent, terwijl de club zoekt naar een ervaren eindverantwoordelijke.

dilima1966
3.596 Reacties
1.080 Dagen lid
17.362 Likes
dilima1966
Voor jong ajax was het een betere trainer je kon zien dat er verbetering was nu onder Paul Nuijten ging het weer bergafwaarts is ook niet de aangewezen trainer voor tweede elftal

Veluwe
155 Reacties
217 Dagen lid
226 Likes
Veluwe
Hij wacht nog even, na 1 juli hoeft er geen afkoopsom meer betaald te worden 😉

Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 53 jaar (26 apr. 1973)

Stand Pro League 2025/2026

Pro League
GS
DS
PT
1
Club Brugge
40
46
57
2
R. Union SG
40
39
53
3
Sint-Truiden
40
15
43
4
Anderlecht
40
-3
33
5
Gent
40
-4
29

