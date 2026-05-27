Óscar García is in beeld bij Anderlecht, zo meldt Sacha Tavolieri woensdagmiddag op X. De trainer van Ajax zou op een lijstje zijn verschenen om de huidige interim-trainer, Jérémy Taravel, op te volgen.

García werd op 8 maart doorgeschoven van Jong Ajax naar Ajax 1, waar hij Fred Grim opvolgde. De Spanjaard was daarmee de derde trainer van de Amsterdamse hoofdmacht in één seizoen.

De oefenmeester liet Ajax niet bepaald sprankelend voetballen en eindigde op een teleurstellende vijfde plaats. Via de Europese play-offs wist García de Amsterdammers uiteindelijk wel naar de voorrondes van de Conference League te loodsen. Het lijkt erop dat dat zijn laatste kunststukje is in de Johan Cruijff ArenA, aangezien Míchel van Girona dicht bij een akkoord met Jordi Cruijff zou zijn.

Mogelijk hoeft García niet lang te wachten op een nieuwe club. Volgens Tavolieri staat de Spanjaard op een lijstje van Anderlecht, dat na een tumultueus seizoen op zoek is naar een nieuwe hoofdtrainer. Paars-wit wil interim-trainer Taravel terugschuiven naar zijn rol als assistent, terwijl de club zoekt naar een ervaren eindverantwoordelijke.