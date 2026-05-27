Koeman: 'We hebben een speler met 11 goals in de Premier League? Wie dan?'

Ronald Koeman heeft toegelicht waarom hij wél Wout Weghorst, maar niet meeneemt naar het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Opvallend is dat er géén lampje begon te branden bij de bondscoach toen Martijn Krabbendam hem vroeg naar ‘een spits met elf doelpunten in de Premier League’.

Koeman maakte woensdagmiddag zijn WK-selectie van het Nederlands elftal bekend. Zoals verwacht gaat Weghorst, die geen best seizoen kende bij Ajax, mee naar het grootste eindtoernooi aller tijden. De rol van de boomlange spits is duidelijk: hij gaat mee als pinchhitter. “Ik denk dat hij in die rol heel goed bruikbaar is. Ik zie niét iemand anders die dat kan”, begint Koeman.

Krabbendam hint vervolgens op de afwezigheid van Flemming. Flemming maakte dit seizoen liefst elf doelpunten bij Premier League-degradant Burnley, maar is uiteraard geen typisch breekijzer zoals Weghorst. “Er is natuurlijk ook een spits die er dit jaar elf heeft gemaakt in de Premier League”, stelt de journalist van Voetbal International.

Opmerkelijk is dat Koeman geen idee lijkt te hebben over wie Krabbendam het heeft. “Wie?”, vraagt hij zich af.

“Flemming? Scoren in de Premier League, dat is toch ook wel wat?”, reageert Krabbendam. Pas dan lijkt er een lampje te gaan branden. “Tsja, oké. Er zijn zoveel momenten waarop Weghorst een toegevoegde waarde kan zijn. Misschien dat jij of jullie die niet zien, maar ik zie dat wel. Dus ja… daarin verschillen we van mening. Flemming is voor mij geen toegevoegde waarde ten opzichte van de spelers die we al hebben”, legt Koeman uit.