Koeman: 'We hebben een speler met 11 goals in de Premier League? Wie dan?'

27 mei 2026, 15:51   Bijgewerkt: 16:28
Ronald Koeman over Zian Flemming
Foto: © ESPN/Imago
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Ronald Koeman heeft toegelicht waarom hij wél Wout Weghorst, maar niet Zian Flemming meeneemt naar het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Opvallend is dat er géén lampje begon te branden bij de bondscoach toen Martijn Krabbendam hem vroeg naar ‘een spits met elf doelpunten in de Premier League’.

Koeman maakte woensdagmiddag zijn WK-selectie van het Nederlands elftal bekend. Zoals verwacht gaat Weghorst, die geen best seizoen kende bij Ajax, mee naar het grootste eindtoernooi aller tijden. De rol van de boomlange spits is duidelijk: hij gaat mee als pinchhitter. “Ik denk dat hij in die rol heel goed bruikbaar is. Ik zie niét iemand anders die dat kan”, begint Koeman.

Krabbendam hint vervolgens op de afwezigheid van Flemming. Flemming maakte dit seizoen liefst elf doelpunten bij Premier League-degradant Burnley, maar is uiteraard geen typisch breekijzer zoals Weghorst. “Er is natuurlijk ook een spits die er dit jaar elf heeft gemaakt in de Premier League”, stelt de journalist van Voetbal International.

Opmerkelijk is dat Koeman geen idee lijkt te hebben over wie Krabbendam het heeft. “Wie?”, vraagt hij zich af.

“Flemming? Scoren in de Premier League, dat is toch ook wel wat?”, reageert Krabbendam. Pas dan lijkt er een lampje te gaan branden. “Tsja, oké. Er zijn zoveel momenten waarop Weghorst een toegevoegde waarde kan zijn. Misschien dat jij of jullie die niet zien, maar ik zie dat wel. Dus ja… daarin verschillen we van mening. Flemming is voor mij geen toegevoegde waarde ten opzichte van de spelers die we al hebben”, legt Koeman uit.

boyke
1.260 Reacties
1.144 Dagen lid
6.174 Likes
boyke
Een zeer onbeschofte meneer Koeman althans Boer Koeman Het is een vernedering hou hij denkt over een Fremming, volgens mij kent hij die niet eens, en dat die geen toegevoegde waarde heeft. Shcnalige uitlating van Koeman die kan beter gaan blerren in de wei als Koe en die Man ken Fremming niet.

Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (21 mrt. 1963)

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Zweden
0
0
0
4
Tunesië
0
0
0

