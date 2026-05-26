Van der Vaart maakt collega belachelijk: 'Van Basten dacht: wat een mongool'

Toen Piet Velthuizen in maart 2008 voor het eerst werd opgeroepen voor het Nederlands elftal, wekte hij verbazing bij andere spelers en zelfs bondscoach Marco van Basten. Dat beweert Rafael van der Vaart in de podcast Wes & Raf, die hij samen met Wesley Sneijder doet.

Van der Vaart keek op van een speech die Velthuizen gaf. “Als je nieuw bent, moet je een speech geven bij het eten. ‘Ding ding ding’, hij staat op. Van Basten kijkt naar hem en denkt: wat heb ik voor mongool opgeroepen, wat gaat die nou doen? En hij begint er een verhaal te houden… Dan gaat z’n telefoon ook nog af. Heel luid. Hij gooit ‘m zo weg!” Sneijder moet lachen en bevestigt het voorval.

Eerdere verhalen over Piet Velthuizen

Van der Vaart en Sneijder maken echter niet duidelijk waarom Velthuizen niet in de smaak viel. Wel zijn er vaker verhalen opgedoken waaruit blijkt dat Velthuizen niet zo goed in de groep lag. Vorige maand kreeg Khalid Boulahrouz bij Rondo de vraag of er 'weleens een speler binnenkwam bij het Nederlands elftal waarbij het wel een tandje minder kon'.

"Piet Velthuizen misschien", antwoordde Boulahrouz. "Niet eens dat hij arrogant was, ofzo. Die jongen was op een leuke manier aanwezig, maar af en toe dacht je: 'Oké vriend, ga even naar je kamer. Ik zie je bij het avondeten weer'. Het was een leuke gozer, maar hij had iets te veel energie."

In 2010 ging een gerucht dat Sneijder aan Velthuizen zou hebben gevraagd hoeveel geld hij verdient. Sneijder ontkende later dat hij dat gezegd zou hebben, en beweerde dat Velthuizen er ook verbaasd over was. "Piet en ik hebben er samen om gelachen", gaf Sneijder aan. Velthuizen speelde in 2009 zijn eerste en enige interland voor Oranje.