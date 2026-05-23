Opmerkelijke geluiden uit Engeland: ‘Ronald Koeman neemt uitblinker niet mee naar WK’

Opmerkelijke geluiden zaterdag vanuit Engeland. Volgens bronnen dichtbij West Ham United heeft namelijk te horen gekregen dat hij niet met het Nederlands elftal meegaat naar het WK.

Bondscoach Ronald Koeman maakt zijn WK-selectie pas op 27 mei bekend, maar volgens bronnen uit Engeland heeft Summerville reeds te horen gekregen dat hij niet zal meereizen naar het mondiale eindtoernooi.

WestHam_Central, een gezaghebbend account op X dat dicht bij de Engelse club staat en liefst 140.000 volgers heeft, meldt zaterdag dat de linksbuiten niet door Koeman zal worden opgenomen in zijn selectie.

Hoewel het bericht nog niet is bevestigd door andere Engelse media, zou het een hard gelag zijn voor Summerville. De 24-jarige vleugelaanvaller is dit seizoen één van de weinige spelers die zich onttrekt aan de sportieve malaise bij West Ham United, dat momenteel achttiende staat in de Premier League en met nog één speelronde voor de boeg afstevent op degradatie naar de Championship.

Summerville was dit seizoen in 33 wedstrijden in alle competities goed voor 7 doelpunten en 4 assists. Hij kende met name in januari en februari een ijzersterke periode, toen hij in zeven achtereenvolgende wedstrijden zes goals maakte en drie assists gaf.

Summerville werd in februari nog door Voetbal International-huisanalist Suleyman Özturk getipt voor een plek in de WK-selectie van Koeman, ondanks dat de voormalig Feyenoorder nog niet debuteerde in Oranje. “Die jongen heeft, denk ik, wel de ambitie om bij Oranje te komen. Ik denk dat hij net op het juiste moment in vorm is, waardoor hij wel kans heeft om naar het WK te gaan. Hij kan de grote surprise zijn in de selectie die je een half jaar geleden niet had verwacht.”

