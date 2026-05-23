Opmerkelijke geluiden uit Engeland: ‘Ronald Koeman neemt uitblinker niet mee naar WK’

Opmerkelijke geluiden zaterdag vanuit Engeland. Volgens bronnen dichtbij West Ham United heeft Crysencio Summerville namelijk te horen gekregen dat hij niet met het Nederlands elftal meegaat naar het WK.
Bondscoach Ronald Koeman maakt zijn WK-selectie pas op 27 mei bekend, maar volgens bronnen uit Engeland heeft Summerville reeds te horen gekregen dat hij niet zal meereizen naar het mondiale eindtoernooi.
WestHam_Central, een gezaghebbend account op X dat dicht bij de Engelse club staat en liefst 140.000 volgers heeft, meldt zaterdag dat de linksbuiten niet door Koeman zal worden opgenomen in zijn selectie.
Hoewel het bericht nog niet is bevestigd door andere Engelse media, zou het een hard gelag zijn voor Summerville. De 24-jarige vleugelaanvaller is dit seizoen één van de weinige spelers die zich onttrekt aan de sportieve malaise bij West Ham United, dat momenteel achttiende staat in de Premier League en met nog één speelronde voor de boeg afstevent op degradatie naar de Championship.
Summerville was dit seizoen in 33 wedstrijden in alle competities goed voor 7 doelpunten en 4 assists. Hij kende met name in januari en februari een ijzersterke periode, toen hij in zeven achtereenvolgende wedstrijden zes goals maakte en drie assists gaf.
Summerville werd in februari nog door Voetbal International-huisanalist Suleyman Özturk getipt voor een plek in de WK-selectie van Koeman, ondanks dat de voormalig Feyenoorder nog niet debuteerde in Oranje. “Die jongen heeft, denk ik, wel de ambitie om bij Oranje te komen. Ik denk dat hij net op het juiste moment in vorm is, waardoor hij wel kans heeft om naar het WK te gaan. Hij kan de grote surprise zijn in de selectie die je een half jaar geleden niet had verwacht.”
Summerville heeft veel beter gespeeld dan Noa Lang, dus de keuze zou eenvoudig morten zijn. Koeman lijkt erop gebrand on zoveel mogelijk spelers mee te nemen die volledig uit vorm zijn en/of nog niet volledig hersteld zijn van een blessure. Tuchel pakt het bij Engeland iets anders aan, hoewel die natuurlijk meer goede spelers heeft.
Koeman is een over de datum bondscoach die vasthoud aan zijn vriendjes zoals Weghorst die bij AJAX gewoon een van de slechtste is en let op Depay gaat ook mee als is hij niet fit dan kan hij daar in de poule nog ritme opdoen. Die nu in vorm zijn mogen thuis blijven. Wordt tijd voor een frisse wind door de KNVB althans ook daar moet de firsse ind doorheen daar zit er ook geen een met verstand of inbreng Ja de baas de Jong die er maar is bij gezet om een bepaalde reden. Wat heeft die bereikt om over een bondscoach te beslissen. Koeman zijn opvolger is al bekend de zeer slechte Reiziger met zijn ook al vriendjes.
Kiep die Koeman nu alsnog naar huis toe en ga met een andere bondscoach naar het WK! Koeman is een faler en is als trainer nog nergens geslaagd in het buitenland! Laat verdomme die Weghorst en Depay thuis en neem Summerville en Emegha mee! Dit WK loopt anders compleet in de soep!
