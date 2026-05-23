Ralph Seuntjens (37) zorgt voor ontroering met historisch interview

Ralph Seuntjens heeft historie geschreven met Lommel SK. De 37-jarige spits speelde zaterdagavond met zijn ploeg in de finale van de nacompetitie doelpuntloos gelijk tegen FCV Dender EH en dat was na de 3-0 overwinning uit de heenwedstrijd voldoende om promotie naar het hoogste Belgische niveau veilig te stellen. Het interview dat van Seuntjens na afloop gaf voor de camera van DAZN, was ontroerend.

Seuntjens was dit seizoen de absolute uitblinker bij Lommel. “Je bent 37, je hebt 20 doelpunten en 10 assists”, vatte de verslaggeefster van DAZN de voetbaljaargang van de routinier samen. Ze voegde daaraan toe: “Je bent als goede wijn: je wordt alleen maar beter met de jaren.”

“Ja, dat zeggen we nu. Als het volgend jaar k*t is, is het ook gedaan”, reageerde de aanvaller in eerste instantie nuchter. Vervolgens liepen de emoties echter overduidelijk hoog op bij Seuntjens. “Dit is in ieder geval genieten. Echt fantastisch gewoon!”

“Je hebt al zoveel meegemaakt, zowel op persoonlijk als sportief vlak. Waar plaats je dit nu in jouw rijkgevulde carrière?”, wilde de verslaggeefster vervolgens weten. Seuntjens: “Dit is bijna de mooiste herinnering uit mijn leven. Ja, dat gewoon.”

De verslaggeefster wilde vervolgens ook nog weten hoe het met de gezondheid van Seuntjens gaat. De ex-speler van onder meer VVV-Venlo, De Graafschap en NAC Breda werd vier jaar geleden gediagnosticeerd met lymfeklierkanker, maar herstelde. “Ik heb nog een jaartje nazorg en dan ben ik officieel schoon. Af en toe is het spannend, maar we staan hier en daar moeten we van genieten”, reageerde de spits.

Het contract van Seuntjens bij Lommel loopt in principe na dit seizoen af. Hij hoopt echter op een verlenging. “Ik wil die stadions ook weleens zien. Dat zal voornamelijk als invaller zijn, ga ik vanuit, maar we gaan er alles aan doen.”