Robert Mühren staat met brede glimlach voor camera na degradatie FC Volendam

Voor kwam er zaterdag op pijnlijke wijze een einde aan zijn carrière als prof. De 37-jarige clubicoon van FC Volendam degradeerde met de club uit zijn geboortedorp uit de Eredivisie, maar stond desondanks na afloop met een brede glimlach voor de camera van ESPN.

“Ik wilde eigenlijk een soort ode met karrenvrachten aan mooie goals met je doen. Maar dat gaan we niet doen hè?”, begon verslaggever Hans Kraay junior het interview met Mühren. De spits reageerde echter opmerkelijk koeltjes: “Nee, ja… Ik ben er vrij rustig onder. We hebben dit zelf verne*kt in de eerste twintig minuten.”

“Het is onbegrijpelijk dat je zo begint aan de finale van het jaar. Daarna pak je het nog best wel redelijk op. We kregen een paar kansen. Ik schoot zelf op de paal, een afgekeurde goal nog: noem het maar op. Maar het was niet genoeg.”

Na negentig minuten stond er zaterdag een 1-2 stand in het voordeel van Willem II op het scorebord, dezelfde score als afgelopen woensdag tijdens de heenwedstrijd. FC Volendam trok vervolgens in de beslissende strafschoppenserie aan het kortste eind.

“Besef je het? De degradatie? En dat je gestopt bent?”, luidde de vervolgvraag van Kraay junior. Mühren: “Ja. Ik denk dat ik daar op vakantie rustig mijn momentje voor ga pakken. Vorige week (tijdens de laatste thuiswedstrijd van FC Volendam in de Eredivisie tegen Telstar, red.) was even emotioneel, nu ben ik er vrij rustig onder. Het doet wel enorm veel pijn, maar we moeten weer verder.”

Mühren kende een verdienstelijke loopbaan, met avonturen bij FC Volendam, AZ, Zulte Waregem, Sparta Rotterdam, NAC Breda, SC Cambuur en opnieuw FC Volendam. Hij speelde 500 wedstrijden in alle competities en was daarin goed voor 233 doelpunten en 76 assists. “Ik heb een geweldige carrière gehad”, blikt hij zelf terug op zijn loopbaan.

“Ik ben rustig aan begonnen bij Volendam, heb stapjes omhoog gemaakt. Ik heb een mindere fase gehad bij NAC. Daarna ben ik weer omhoog geklommen”, vervolgt Mühren. “In België werd ik elk jaar verhuurd en heb ik een klein dipje gehad. Daarna heb ik de keus gemaakt om naar Cambuur te gaan. Daar ben ik weer opgebloeid. Mijn laatste periode bij Volendam heb ik ook weer verschrikkelijke mooie dingen meegemaakt. Degradaties horen ook bij deze club. Maar ik heb van elk moment genoten.”

“Dankjewel namens héél veel mensen voor al het moois dat je ons hebt gegeven”, zei Kraay junior tot slot. “Graag gedaan, het was mijn werk”, reageerde Mühren, waarna hij Kraan junior een innige knuffel gaf.